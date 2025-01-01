تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Inter Atalanta SupercoppaGetty Images
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 2 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالسوبر الإيطاليإنتر v أتالانتاإنترأتالانتاكأس مصربتروجيت v المقاولون العرببتروجيتالمقاولون العرب

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 2 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها على قدر عالي من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 2 يناير 2025 حيث نتابع لقاء هام في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، والتي يواجه فيها الإنتر المُتوج ببطولة الدوري في الموسم الماضي، في مواجهة أتالانتا وصيف كأس إيطاليا في النسخة السابقة، والذي بالمناسبة يحتل صدارة السيري آ في الموسم الحالي، بالاضافة إلى مباراة وحيدة في دور الـ32 من كأس مصر، تجمع بين بتروجيت والمقاولون العرب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 2 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 2 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة كأس السوبر الإيطالي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباريات التالية

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الخميس 2 يناير 2025 "02-01-2025"

كأس السوبر الإيطالي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الإنتر - أتالانتا21:00 مصر، 22:00 السعوديةأبو ظبي الرياضية 2بلال علام
SSC Extra 1 HDمشاري القرني
خالد المديفر

كأس مصر - دور الـ32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بتروجيت - المقاولون العرب14:30 مصر، 15:30 السعوديةOnTime Sports

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان