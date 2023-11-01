جدول مباريات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قليلة متفرقة في أكثر من بطولة أوروبية وعربية وحتى لاتينية، وعلى الرغم من قلة المباريات إلا أن اليوم لن يخلوا من المتعة الكروية المتنوعة، ما بين اللمسات البرازيلية والتيكتيك الإسباني والصلابة الإيطالية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 حيث نتابع مرحلة التصفيات الأولى من كأس ملك إسبانيا، والتي من أهمها مباراة فالنسيا ضد لوجرونيس، كما سنتابع أيضاً الدور الثاني من كأس إيطاليا، ومباراة ساسوولو وسبيزيا.

وفي الدوري الإماراتي سنتابع الجولة السابعة التي يلتقي فيها الجزيرة بالشارقة، والوصل بالعين، بالإضافة إلى الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر، والتي من أهمها مباراة الدحيل ضد الريان، ولعشاق اللمسة البرازيلية والمباريات التاريخية سنكون على موعد مع ديربي البرازيل القديم، والذي يجمع بين سانتوس وفلامنجو.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 "02-11-2023"

كأس ملك إسبانيا - الدور الأول

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة شيكلانا - فياريال 21:00 السعودية، 20:00 مصر محمد الخامسي SSC Extra 1 HD لوجرونيس - فالنسيا 22:00 السعودية، 21:00 مصر فهد عريشي SSC Sport 1 HD ديبورتيفو مورسيا - ديبورتيفو ألافيس 23:00 السعودية، 22:00 مصر علي الربيع SSC Extra 3 HD

كأس إيطاليا - الدور الثاني

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ساسوولو - سبيزيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية غازي العمري AD SPORTS Premium 1

Starz Play App تورينو - فروزينوني 22:00 مصر، 23:00 السعودية محمد أبو كبده AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

الدوري الإماراتي للمحترفين - الجولة 7

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الجزيرة - الشارقة 15:45 السعودية، 16:45 الإمارات عصام عبده

عبد الله السعدي

عبد الحميد الجسمي AD Sports 1

Dubai Sports 1

Sharjah Sports TV الوصل - العين 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات عامر عبد الله

علي سعيد الكعبي AD Sports 1

Dubai Sports 1

دوري نجوم قطر - الجولة 8

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة معيذر - ام صلال 16:30 مصر، 17:30 السعودية وقطر منتصر الأزهري Alkass 2 السد - المرخية 16:30 مصر، 17:30 السعودية وقطر سمير المعيرفي

باسم الزير Alkass 1

beIN Sports 1 الدحيل - الريان 18:30 مصر، 19:30 السعودية وقطر عامر الخوذيري

خليل البلوشي beIN Sports 1

Alkass 1

Alkass 4

الدوري البرازيلي - الجولة 31