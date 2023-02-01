جدول مباريات اليوم الخميس 2 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 2 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مبارايات اليوم الخميس 2 فبراير 2023، حيث نشاهد فيها الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي والتي من أبرزها مباراة الشباب ضد ضمك، والتعاون في مواجهة الباطن.

كما سنتابع أيضاً مبارايات الجولة التاسعة عشر من دوري يلو السعودي، والتي أهمها بالطبع مباراة الأهلي ضد الأخدود، بينما يتواجه كلً من الفيصلي والجبلين ضمن مبارايات يوم الخميس 2 فبراير.

بالإضافة إلى متابعتنا لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، ومباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 2 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 2 فبراير 2023 "2-2-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة الـ15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الباطن - التعاون17:00 مصر، 18:00 السعوديةSSC
الشباب - ضمك17:00 مصر، 18:00 السعوديةSSC
أبها - الخليج19:30 مصر، 20:30 السعوديةSSC

دوري يلو السعودي - الجولة الـ19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
القادسية - نجران14:25 مصر، 15:25 السعوديةالسعودية الرياضية
الجبلين - الفيصلي14:55 مصر، 15:55 السعوديةالسعودية الرياضية
الأهلي - الأخدود18:00 مصر، 19:00 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإسباني - الجولة الـ17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال مدريد - فالنسيا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

كأس إيطاليا - ربع النهائي

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
يوفنتوس - لاتسيو22:00 مصر، 23:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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