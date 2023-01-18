جدول مباريات اليوم الخميس 19 يناير 2023 في دوري روشن السعودي وموسم الرياض وغيرها والقنوات الناقلة

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الخميس 19 يناير 2023، حيث نشاهد مباراتي الاتحاد ضد الفيحاء والعدالة في مواجهة الباطن ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي.
وفي نفس اليوم سنكون على موعد مع نهائي كأس الخليج حيث يلتقي متصدر ووصيف المجموعة الأولى وهما منتخبي العراق وعمان مرة آخرى لتحديد بطل خليجي 25.
كما سنتابع اليوم الخميس 19 يناير 2022 مباراة هامة بين مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، كما ستكون هناك مباريات كأس ملك إسبانيا حيث يلتقي برشلونة بأتلتيكو سبتة، وريال مدريد ضد فياريال، بالإضافة إلى مباريات كأس إيطاليا كأس موسم الرياض حيث يلتقي نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان.
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
جدول مباريات اليوم الخميس 19 يناير 2023 "19-1-2023"
الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ14
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|العدالة - الباطن
|14:30 مصر، 15:30 السعودية
|شاهد VIP
|الاتحاد - الفيحاء
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|شاهد VIP
كأس موسم الرياض
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|نجوم الهلال والنصر - باريس سان جيرمان
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|شاهد VIP
خليجي 25 – النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|العراق - عمان
|19:00 الإمارات، 18:00 السعودية
|KSA Sports HD 1
الدوري الإنجليزي - الجولة 7 (مباراة مؤجلة)
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|مانشستر سيتي - توتنهام هوتسبير
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
كأس ملك إسبانيا - دور الـ16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أتلتيكو سبتة - برشلونة
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|SSC EXTRA HD 1
|فياريال - ريال مدريد
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|SSC HD 5
كأس إيطاليا – دور الـ 16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أتالانتا - سبيزيا
|16:00 مصر، 19:00 السعودية
|Starz Play App
|لاتسيو - بولونيا
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|Starz Play App
|يوفنتوس - مونزا
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|Starz Play App
الدوري المصري – الجولة الـ 14
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|المقاولون العرب - أسوان
|14:45 مصر، 15:45 السعودية
|OnTime Sport 1
|البنك الأهلي - الاتحاد السكندري
|16:45 مصر، 17:45 السعودية
|OnTime Sport 2
|بيراميدز - فاركو
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|OnTime Sport 1
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