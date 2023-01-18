جدول مباريات اليوم الخميس 19 يناير 2023 في دوري روشن السعودي وموسم الرياض وغيرها والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 19 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الخميس 19 يناير 2023، حيث نشاهد مباراتي الاتحاد ضد الفيحاء والعدالة في مواجهة الباطن ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي.

وفي نفس اليوم سنكون على موعد مع نهائي كأس الخليج حيث يلتقي متصدر ووصيف المجموعة الأولى وهما منتخبي العراق وعمان مرة آخرى لتحديد بطل خليجي 25.

كما سنتابع اليوم الخميس 19 يناير 2022 مباراة هامة بين مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، كما ستكون هناك مباريات كأس ملك إسبانيا حيث يلتقي برشلونة بأتلتيكو سبتة، وريال مدريد ضد فياريال، بالإضافة إلى مباريات كأس إيطاليا كأس موسم الرياض حيث يلتقي نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 19 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 19 يناير 2023 "19-1-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العدالة - الباطن14:30 مصر، 15:30 السعوديةشاهد VIP
الاتحاد - الفيحاء17:00 مصر، 18:00 السعوديةشاهد VIP

كأس موسم الرياض

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نجوم الهلال والنصر - باريس سان جيرمان19:00 مصر، 20:00 السعوديةشاهد VIP

خليجي 25 – النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العراق - عمان19:00 الإمارات، 18:00 السعوديةKSA Sports HD 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 7 (مباراة مؤجلة)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر سيتي - توتنهام هوتسبير22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

كأس ملك إسبانيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتلتيكو سبتة - برشلونة21:00 مصر، 22:00 السعوديةSSC EXTRA HD 1
فياريال - ريال مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةSSC HD 5

كأس إيطاليا – دور الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتالانتا - سبيزيا16:00 مصر، 19:00 السعوديةStarz Play App
لاتسيو - بولونيا19:00 مصر، 20:00 السعوديةStarz Play App
يوفنتوس - مونزا22:00 مصر، 23:00 السعوديةStarz Play App

الدوري المصري – الجولة الـ 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المقاولون العرب - أسوان14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport 1
البنك الأهلي - الاتحاد السكندري16:45 مصر، 17:45 السعوديةOnTime Sport 2
بيراميدز - فاركو19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 1

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