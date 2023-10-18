جدول مباريات اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات، وبالتحديد مباراة واحدة فقط، ولكنها على قدر كبير من الأهمية خاصة لعشاق البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 حيث نتابع مباراة إنتر ميامي ضد شارلوت إف سي، ضمن الجولة 34 والأخيرة من المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 "19-10-2023"

الدوري الأمريكي MLS - المجموعة الشرقية الجولة 34