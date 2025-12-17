جدول مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، حيث ينتظر جماهير كرة القدم في الوطن العربي بشغف مباراة نهائي كأس العرب 2025، والتي يلتقي فيها المغرب والأردن، كما يلتقي المنتخب السعودي ضد الإمارات في لقاء تحديد المركز الثالث.

وفي كأس السوبر الإيطالي نتابع مواجهة نارية بين نابولي وميلان في نصف النهائي، بالاضافة إلى منافسات كأس ملك إسبانيا ودوري المؤتمر الأوروبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس العرب 2025 ومواجهات دوري المؤتمر الأوروبي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس ملك إسبانيا، عبر منصة "شاهد".

كما يمكنك متابعة لقاءات كأس السوبر الإيطالي عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 "18-12-2025"

كأس العرب - النهائي / تحديد المركز الثالث

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق السعودية - الإمارات 14:00 السعودية، 15:00 الإمارات beIN SPORTS HD أحمد البلوشي الكأس 1 خالد الحدي MBC MASR 2 أحمد النفيسة MBC Action الشارقة الرياضية محمد الهنائي دبي الرياضية 1 عبد الحميد الجسمي stc tv أبو ظبي الرياضية 1 محمد الشامسي الكويت الرياضية طارق الملا شاشا علي دراج عمان الرياضية محمد موسى الأردن - المغرب 19:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS HD عصام الشوالي الكأس 1 خليل البلوشي الكأس 3 سمير المعيرفي الشارقة الرياضية موسى عيد دبي الرياضية 1 رؤوف خليف stc tv دبي الرياضية 2 محمد البدواوي أبو ظبي الرياضية 1 عامر عبد الله الكويت الرياضية راشد الدوسري عمان الرياضية سالم السالمي MBC 1 عصام عبده MBC 5 نور الدين آيت علي MBC MASR 2 مدحت شلبي شاهد VIP شاشا فهد العتيبي

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كريستال بالاس - بالوسيور 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 جواد بدة لوزان - فيورنتينا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 محمد بركات رايو فاييكانو - دريتا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد المبروكي إي زد آلكمار - بياليستوك 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد البلوشي سبارتا براج - أبردين 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد عبده ستراسبورج - بريدابليك 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 6 - ماينتس - سامسون سبور 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 7 عبد الله الغامدي شاختار - رييكا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 8 حسن العيدروس دينامو كييف - نوح 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 9 عامر الخوذيري براتيسلافا - هاكن 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 1 باسم الزير ليجيا وارسو - لينكولن ريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 2 محمد نضال شامروك - هامرون سبارتانز 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 3 أحمد فؤاد

كأس السوبر الإيطالي - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نابولي - ميلان 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية فارس عوض

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أورينسي - أتلتيك بيلباو 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات شاهد محمد الخامسي ريال مورسيا - ريال بيتيس 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات شاهد أنيس السحباني بورجوس - خيتافي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات شاهد عائد العصيمي

كأس الرابطة المصرية - الجولة 2