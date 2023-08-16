جدول مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 حيث نتابع الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها الأهلي ضد الخليج، وضمك في مواجهة الرياض.

بالإضافة إلى مباريات ضمن تصفيات الدوري الأوروبي 2023-2024، والتي أهمها مباراة جينك ضد أولمبياكوس، كما سنتابع أيضًا تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، والتي من ضمنها مباراة كا أكوريري ضد كلوب بروج.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 "17-08-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 2

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ضمك - الرياض 18:00 مصر والسعودية محمد الخماسي شاهد الخليج - الأهلي 21:00 مصر والسعودية راشد الدوسري شاهد

الدوري الأوروبي - تصفيات التأهل المرحلة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة باتي بوريسوف - شيريف تيراسبول 21:00 مصر والسعودية - جينك - أولمبياكوس 21:00 مصر والسعودية -

دوري المؤتمرات الأوروبي - تصفيات التأهل المرحلة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة دينامو كييف - أريس سالونيكا 20:00 مصر والسعودية - كا أكوريري - كلوب بروج 22:00 مصر والسعودية -

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