جدول مباريات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والمثيرة في أكثر من بطولة دولية، كالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى مباريات تصفيات اليورو.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 حيث نبدأ بمباريات الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال القادم، والتي ستكون من أهمها مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب باكستان، بالإضافة إلى مواجهة قطر وأفغانستان والإمارات ضد نيبال، وأكثر من مباراة أخرى مهمة.

وفي تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم نتابع أيضاً الجولة الأولى، والتي يحل فيها جيبوتي ضيفاً على منتخب مصر، ويستضيف فيها منتخب نيجيريا منتخب ليسوتو، كما نتابع تصفيات اليورو والتي أبرزها مباراة إسبانيا وقبرص، ولقاء البرتغال وليشتنشتاين.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 "16-11-2023"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 1

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة طاجيكستان - الأردن 15:00 مصر، 16:00 السعودية سمير المعيرفي الكأس 2 لبنان - فلسطين 16:00 مصر، 17:00 السعودية محمد السعدي الكأس 5 العراق - إندونيسيا 16:45 مصر، 17:45 السعودية - القناة الرابعة العراقية عمان - الصين تايبية 17:00 مصر، 18:00 السعودية سمير العيقوبي الكأس 4 الإمارات - نيبال 17:45 مصر، 18:45 السعودية محمد الشامسي

علي سعيد الكعبي

عبدالحميد الجسمي أبو ظبي الرياضية 1

دبي الرياضية 1

الشارقة الرياضية قطر - أفغانستان 17:45 مصر، 18:45 السعودية حسن العيدروس

أحمد الطيب beIN Sports HD

الكأس 1 السعودية - باكستان 18:30 مصر، 19:30 السعودية خليل البلوشي الكأس 2 الكويت - الهند 18:30 مصر، 19:30 السعودية حامد كميل

خالد الحدي الكويت الرياضية

الكأس 3 سوريا - كوريا الشمالية 19:00 مصر، 20:00 السعودية أحمد المعمري الكأس 5 اليمن - البحرين 20:00 مصر، 21:00 السعودية منتصر الأزهري الكأس 4

تصفيات يورو 2024 - الجولة 9

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة أذربيجان - السويد 19:00 مصر، 20:00 السعودية محمد بركات beIN Sports HD 4 بلغاريا - المجر 19:00 مصر، 20:00 السعودية أحمد عبده beIN Sports HD 6 جورجيا - أسكتلندا 19:00 مصر، 20:00 السعودية منتصر الأزهري beIN Sports HD 2 إستونيا - النمسا 19:00 مصر، 20:00 السعودية باسم الزير beIN Sports HD 3 قبرص - إسبانيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية أحمد البلوشي beIN Sports HD 1 الجبل الأسود - ليتوانيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية محمد السعدي beIN Sports HD 3 ليشتنشتاين - البرتغال 21:45 مصر، 22:45 السعودية عامر الخوذيري beIN Sports HD 1 لوكسمبورج - البوسنة والهرسك 21:45 مصر، 22:45 السعودية سمير اليعقوبي beIN Sports HD 2 سلوفاكيا - آيسلندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية عادل خلو beIN Sports HD 4

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 1

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة بوروندي - جامبيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية عبد العزيز الزيد SSC Sport 1 HD بوتسوانا - موزمبيق 15:00 مصر، 16:00 السعودية عبد الله الشهري SSC Extra 1 HD نيجيريا - ليسوثو 18:00 مصر، 19:00 السعودية محمد الخامسي SSC Extra 2 HD السودان - توجو 18:00 مصر، 19:00 السعودية عبد الله المحيسن SSC Sport 2 HD الجابون - كينيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية عبد العزيز السبر SSC Extra 3 HD الجزائر - الصومال 18:00 مصر، 19:00 السعودية بلال بيناري

عبد الله الغامدي الجزائرية السادسة

SSC Extra 1 HD مصر - جيبوتي 18:00 مصر، 19:00 السعودية مشاري القرني

حاتم بطيشة

مؤمن حسن SSC Sport 1 HD

OnTime Sports 1 الرأس الأخضر - أنجولا 21:00 مصر، 22:00 السعودية فهد عريشي SSC Sport 1 HD

مباريات ودية دولية - منتخبات