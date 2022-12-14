تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، والتي سنشهد فيها كثير من المباريات المتنوعة ما بين الدوري السعودي والدوري المصري وايضاً بعض المباريات الودية.

نبدأ بدوري المحترفين السعودي والتي تم تأجيل مباراتين من خمس، لنتابع اليوم ثلاث مباريات تجمع بين الخليج ضد الفيحاء، ضمك ضد الأتفاق والتعاون ضد العدالة، بينما نتابع في البطولة الأكبر في مصر مواجهات بين الاتحاد السكندري ضد فاركو والمقاولون العرب صد إنبي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 "15-12-2022"

دوري روشن السعودي – الأسبوع التاسع

المباراة الموعد القناة الناقلة الخليج - الفيحاء 14:30 مصر، 15:30 السعودية SSC Sport ضمك - الأتفاق 14:30 مصر، 15:30 السعودية SSC Sport التعاون - العدالة 17:00 مصر، 18:00 السعودية SSC Sport

الدوري المصري - الجولة السابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - سيراميكا كليوباترا 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport HD الاتحاد السكندري - فاركو 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport HD الداخلية - سموحة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport HD المقاولون العرب - إنبي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport HD

مباريات ودية