أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة على الرغم من التوقف الدولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، حيث تستمر مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، كما نتابع مواجهات حاسمه ضمن تصفيات الملحق الآسيوي والإفريقي المؤهل للملحق العالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات تصفيات أوروبا وآسيا المؤهلة لكأس العالم عبر تطبيق TOD.

كما يمكنك متابعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 عبر "شاهد VIP".

وإن كنت ترغب في مشاهدة البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN

جدول مباريات اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 "13-11-2025"

الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 - مباراة الذهاب

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الإمارات - العراق19:00 السعودية والعراق، 20:00 الإماراتbeIN Sports HD 2عصام الشوالي

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 9

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
النرويج - إستونيا20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports HD 1عبد الله الغامدي
أذربيجان - أيسلندا20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports HD 3أحمد فؤاد
أرمينيا - المجر20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports HD 4محمد المبروكي
فرنسيا - أوكرانيا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي
إنجلترا - صربيا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 3عامر الخوذيري
مولدوفا - إيطاليا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 4محمد بركات
أيرلندا - البرتغال22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 5جواد بدة
أندورا - ألبانيا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 6أحمد عبده

الملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026 - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
نيجيريا - الجابون19:00 مصر، 18:00 المغربشاهد VIP
الكاميرون - جمهورية الكونغو21:00 مصر، 20:00 المغربشاهد VIP

