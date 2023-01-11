جدول مباريات اليوم الخميس 12 يناير 2023 في دوري روشن السعودي وكأس الخليج والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 12 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الخميس 12 يناير 2023، حيث نشاهد مباراتي الفتح ضد الاتفاق والطائي في مواجهة التعاون، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي.

وفي نفس اليوم ستخوض المجموعة الأولى من بطولة خليجي 25 جولتها الثالثة والآخيرة لتحديد المتأهلين، ليكون الصراع قائماً حتى الرمق الأخير، حيث يلتقي منتخب السعودية بمنتخب عُمان، في نفس توقيت مواجهة العراق ضد اليمن.

كما سنكون على موعد مع عدة مباريات قوية في أكثر من بطولة في مساءً اليوم الخميس، مثل مباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، وبرشلونة ضد ريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني، ومن إسبانيا إلى إيطاليا حيث مباراة روما وجنوى، وختاماً مباراة الأهلي ضد المصري في الجولة الـ13 من الدوري المصري.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 12 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 12 يناير 2023 "12-1-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفتح - الاتفاق14:30 مصر، 15:30 السعوديةشاهد VIP
الطائي - التعاون14:30 مصر، 15:30 السعوديةشاهد VIP

خليجي 25 – دور المجموعات (الجولة الثالثة)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
السعودية - عمان17:00 مصر، 18:00 السعودAD SPORTS 1 HD
Alkass One HD
Dubai Sports 1
العراق - اليمن17:00 مصر، 18:00 السعودAD SPORTS 1 HD
Alkass One HD
Dubai Sports 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 7 (مباراة مؤجلة)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فولهام - تشيلسي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

كأس السوبر الإسباني

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال بيتيس - برشلونة21:00 مصر، 22:00 السعوديةSSC1 HD

كأس إيطاليا – دور الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فيورنتينا - سامبدوريا19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App
روما - جنوى22:00 مصر، 23:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App

الدوري المصري – الجولة الـ 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
غزل المحلة - إنبي17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport 2
الأهلي - المصري البورسعيدي19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 1

الدوري التونسي – الجولة 4 (دور المجموعات)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الترجي الرياضي - النجم الساحلي15:00 مصر، 14:00 تونسAlkass Two HD

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