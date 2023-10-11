تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الدولية والتي على قدر كبير من الحماسية والأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 حيث نتابع مباريات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي من أهمها بالطبع لقاء منتخب إسبانيا بمنتخب اسكتلندا.

وسنتابع أيضاً مباراة كولومبيا والأوروجواي ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم أيضاً.

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كما سنتابع مباريات دولية ودية تجمع منتخب مصر ضد زامبيا، بالإضافة إلى ودية الجزائر والرأس الأخضر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

جدول مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 "12-10-2023" والمعلقين

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة السابعة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة لاتفيا - أرمينيا 19:00 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 2 روسيا البيضاء - رومانيا 21:45 مصر والسعودية أحمد عبده beIN Sports HD 6 أندورا - كوسوفو 21:45 مصر والسعودية نوفل باشي beIN Sports HD 8 ألبانيا - التشيك 21:45 مصر والسعودية أحمد البلوشي beIN Sports HD 4 إسبانيا - اسكتلندا 21:45 مصر والسعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 1 كرواتيا - تركيا 21:45 مصر والسعودية عامر الخوذيري beIN Sports HD 2 جزر فارو - بولندا 21:45 مصر والسعودية عادل خلو beIN Sports HD 5 قبرص - النرويج 21:45 مصر والسعودية باسم الزير beIN Sports HD 3

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الثالثة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة كولومبيا - أوروجواي 23:30 مصر والسعودية عيسى الحربين SSC HD 1 الأرجنتين - باراجواي الجمعة 13 أكتوبر

02:00 مصر والسعودية فارس عوض SSC HD 1 تشيلي - بيرو الجمعة 13 أكتوبر

03:00 مصر والسعودية عبد الله الغامدي SSC HD البرازيل - فنزويلا الجمعة 13 أكتوبر

03:30 مصر والسعودية حماد العنزي SSC Sports HD 5

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - ذهاب الدور الأول

المباراة الموعد القناة الناقلة سنغافورة - جوام 14:00 مصر والسعودية - كمبوديا - باكستان 15:00 مصر والسعودية - إندونيسيا - بروناي دار السلام 15:00 مصر والسعودية - هونج كونج - بوتان 15:00 مصر والسعودية - أفغانستان - منغوليا 17:00 مصر والسعودية - اليمن - سريلانكا 20:00 مصر والسعودية SSC HD

مباريات دولية ودية - منتخبات