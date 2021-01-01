جدول مباريات اليوم الخميس 11 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 11 فبراير 2021 في كأس العالم للأندية والدوري المصري والسعودي، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه التحديات والمنافسات في كافة أنحاء العالم.

البداية من مواجهات كأس العالم للأندية ومباراة الأهلي وبالميراس لتحديد المركز الثالث والرابع، ثم النهائي بين بايرن ميونخ وتيجريس.

عالميًا هناك مباراة بين أتلتيك بيلباو وليفانتي في كأس ملك إسبانيا، ومباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي أبرزها تشيلسي وبارنسلي.

هناك مباريات أيضًا في الدوري المصري أبرزها مواجهة الإسماعيلي والاتحاد، هذا بجانب إقامة مباراتين في كأس مصر.

ولا يجب نسيان قمة الدوري السعودي بين الأهلي والاتحاد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الخميس 11 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 فبراير "10-2-2021":

كأس العالم للأندية (الثالث والرابع) المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - بالميراس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD

كأس العالم للأندية (النهائي) المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - تيجريس 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD1

كأس ملك إسبانيا - ذهاب نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - ليفانتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية -

ئالدوري السعودي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - أبها 17:05 مصر، 18:05 السعودية KSA Sports 3 HD الأهلي - الاتحاد 19:20 مصر، 20:20 السعودية KSA Sports 1,4 HD

الدوري المصري - الجولة 13، الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports 2 HD مصر المقاصة - الانتاج الحربي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD الإسماعيلي - الاتحاد 19:30 مصر، 20:30 السعودية OnTime Sports HD

كأس مصر - دور الـ32 المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - نبروه 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports 3 HD وادي دجلة - البنك الأهلي 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports HD

كأس الاتحاد الإنجليزي المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - ساوثامبتون 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 HD بارنسلي - تشيلسي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD

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