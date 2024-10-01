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Salem Al-dawsari Saudi Arabia Takefusa Kubo Japan(C)Getty Images
جدول مباريات دوري الأبطال
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيادوري الأمم الأوروبية - المجموعة أالقنوات الناقلةفلسطينالسعودية v اليابانالسعوديةاليابانإيطاليا v بلجيكاإيطاليابلجيكاالجزائر v توجوالجزائرتوجوالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقياإنجلترا v اليونانإنجلترااليوناندوري الأمم الأوروبية - المجموعة بقطر v قيرغيزستانقطرقيرغيزستانالعراق v فلسطينالعراقأوزبكستان v إيرانأوزبكستانإيرانالإمارات العربية المتحدة v كوريا الشماليةالإمارات العربية المتحدةكوريا الشمالية

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أبرزها لقاء المنتخب السعودي ضد منتخب اليابان، ومواجهة الإمارات وكوريا الشمالية، بالاضافة إلى قطر ضد قرغيزستان، والمواجهة العربية الخالصة بين فلسطين والعراق..

ولن ينتهي هذا اليوم الملئ بالمواجهات الساخنة، حيث نتابع أيضاً دوري الأمم الأوروبية التي تجمع إيطاليا وبلجيكا، إنجلترا ضد اليونان، وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا نتابع الجولة الثالثة والتي أبرزها لقاء الجزائر وتوجو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أمم أوروبا، تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 "10-10-2024"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أستراليا - الصين12:10 السعودية، 13:10 الإماراتbeIN Sports 6محمد المبروكي
أوزباكستان - إيران17:00 السعودية، 18:00 الإماراتالكأس 8مصطفى العلوان
الأردن - كوريا الجنوبية17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 2باسم الزير
الإمارات - كوريا الشمالية19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Sports 5علي سعيد الكعبي
الكأس 7سمير المعيرفي
قطر - قرغيزستان19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Sports 1أحمد البلوشي
الكأس 5خالد الحدي
عمان - الكويت19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Sports 4عصام الشوالي
البحرين - أندونيسيا19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Sports 6محمد المبروكي
العراق - فلسطين21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN Sports 2عامر الخوذيري
الكأس 6سمير اليعقوبي
السعودية - اليابان21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN Sports 3حسن العيدروس
الكأس 5خليل البلوشي

دوري الأمم الأوروبية - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مولدوفا - أندورا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 7نوفل باشي
لاتفيا - مقدونيا الشمالية19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 8محمد فوزي
إيطاليا - بلجيكا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 4محمد بركات
إنجلترا - اليونان21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 5علي محمد علي
فنلندا - أيرلندا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 7جواد بدة
النمسا - كازاخستان21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 8محمد السعدي
النرويج - سلوفينيا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 6أحمد عبده

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
غانا - السودان19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3منتصر الأزهري
الجزائر - توجو22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي

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