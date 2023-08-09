جدول مباريات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات نظراً لعدم وجود مباريات ضمن بطولتي كأس العالم للسيدات وكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 حيث نتابع ذهاب الجولة التأهيلية الثالثة من الدوري الأوروبي، والتي من أبرزها مباراة أولمبياكوس ضد جينك، كما ستكون هناك أيضاً مباريات ضمن التأهل إلى دوري المؤتمرات الأوروبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 "10-08-2023"

الدوري الأوروبي - تصفيات التأهل المرحلة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة شيريف تيراسبول - باتي بوريسوف 20:00 مصر والسعودية - أولمبياكوس - جينك 22:00 مصر والسعودية -

دوري المؤتمرات الأوروبي - تصفيات التأهل المرحلة الثالثة