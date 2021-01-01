جدول مباريات اليوم الخميس 1 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 1 أبريل 2021 في الدوري السعودي الدرجة الأولى، وما هي القنوات الناقلة؟

انتهت فترة التوقف الدولي، وستبدأ الدوريات في العودة من جديد، وسندخل مرحلة هامة ومثيرة في حسم الموسم للبطولات المختلفة.

ومع نهاية فترة التوقف الدولي، وبداية عودة المباريات البداية ستكون اليوم بالدوري السعودي للدرجة الثانية، ومنافسات الجولة التاسعة والعشرين، بأربع مباريات.

البداية ستكون بمباراة الساحل والعدالة، ثم مباراة نجران والنجوم، وبعدها يلعب الفيحاء مع جدة، وفي الختام يلعب الحزم مع الجيل.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الخميس 1 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1 أبريل1-4-2021":

دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للدرجة الأولى - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة الساحل - العدالة 17:30 مصر، 18:30 السعودية السعودية الرياضية نجران - النجوم 17:55 مصر، 18:55 السعودية السعودية الرياضية الفيحاء - جدة 17:55 مصر، 18:55 السعودية السعودية الرياضية الحزم - الجيل 18:00 مصر، 19:00 السعودية السعودية الرياضية

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