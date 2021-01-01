لست مهتمًا، لنعد إلى النرويج .. سولشاير رفض التعاقد مع لاعب بسبب قصة شعره

واحدة من أشهر القصات في كرة القدم

كشف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، عن مغادرته رحلة لاكتشاف أحد اللاعبين، بسبب قيام اللاعب بعمل قصة شعر الموهوك الشهيرة.

سولشاير كان يعمل بنادي مولده النرويجي وقتها، وسافر مع أحد أعضاء فريقه الاستطلاعي لمشاهدة اللاعب قبل التعاقد معه.

المدرب الحالي لمانشستر يونايتد قرر الرحيل بشكل سريع، عندما شاهد قصة شعر اللاعب التي أغضبته وجعلته يفقد اهتمامه بالصفقة.

ماذا قال سولشاير؟

وقال النرويجي:"ذهبت مرة لرؤية لاعب وبينما كان يخرج من غرفة الملابس عبر النفق إلى الملعب، كان لديه قصة شعر الموهوك، وقتها قررت العودة إلى النرويج".

وأضاف:"قلت للكشافة لنعد إلى المنزل، لست مهتمًا بهذا اللاعب، لقد كانت رحلة استكشافية قصيرة للغاية".

أشهر من قاموا بهذه القصة

يذكر أن قصة الموهوك تعتبر واحدة من أشهر القصات بين لاعبي كرة القدم، حيث كان النجم الأبرز الذي قام بها هو الإنجليزي ديفيد بيكهام زميل سولشاير السابق.

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وأما بالنسبة للاعبين الحاليين، فقد سبق أن ظهر بها أرتور فيدال لاعب إنتر، والسلوفاكي ماريك هامشيك التي ظهر بها لسنوات طويلة.

الانطباع الأول

الانطباع الأول لدى سولشاير عن اللاعبين ليس سيئًا باستمرار، حيث كان الوضع مختلفًا مع برونو فيرنانديش نجم الفريق الحالي.

المدرب النرويجي أعجب بشخصية وقدرات صانع الألعاب البرتغالي، منذ رؤيته للمرة الأولى مع فريق سبورتنج لشبونة.

سولشاير قال عنه:"لديه رغبة في الفوز لا تصدق، يتخذ كل قرار في الملعب للحكم ولكل زميل للفريق، ولا يسمح لأي شخص بالراحة، ويريد أن يكون الأفضل طوال الوقت".