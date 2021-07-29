جدول مباريات اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 في الكأس الذهبية وتحضيرات الأندية للموسم الجديد، وما هي القنوات التي ستنقل هذه المباريات؟

نعيش في هذه الفترة توقفات الدوريات وانتهاء غالبية البطولات الدولية في الصيف، وهو ما يعني وجود عدد قليل من المباريات.

تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم، مباريات نصف نهائي الكأس الذهبية، وسيلعب المنتخب القطري أمام نظيره الأمريكي، بينما تلعب المكسيك أمام كندا.

وعلى صعيد استعدادات الأندية للموسم الجديد، يواجه نادي الهلال نادي هيرتا برلين الألماني، ويواجه نادي النصر السعودي نادي أبويل القبرصي، ويلتقي الأهلي السعودي مع نادي الملعب التونسي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 يوليو "30-7-2021":

الكأس الذهبية - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة قطر - الولايات المتحدة الأمريكية 2:30 قطر والسعودية، 1:30 مصر beIN Sports 1 HD Premium beIN Sports 1 HD Premium 5:00 قطر والسعودية، 4:00 مصر beIN Sports 1 HD Premium

مباريات الأندية الودية المباراة الموعد الهلال - هيرتا برلين 19:00 السعودية، 18:00 مصر

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