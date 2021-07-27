ما هي مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري المصري 2021؟

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هو الترتيب ومن الأقرب للفوز بدرع الدوري بينهما؟

موسم عصيب معتاد عاشته جميع الأندية في الدوري المصري الممتاز 2020-2021، حيث مر بالعديد من المنعطفات وتوقف كثيرًا كما اعتاد الجمهور في السنوات السابقة، لكن أخيرًا شارف على الانتهاء مع اقتراب بداية الدوريات في العديد من البلدان الأوروبية والمحيطة.

المنافسة على الدوري المصري منحصرة على الأهلي والزمالك في كل عام، ومع وصولنا للأمتار الأخيرة من عُمر المسابقة، يشتد الصراع بينهما القائم بالفعل داخل الملعب وخارجه.

جدول مباريات الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

أمرٌ واحد يمكن اعتباره مميز في النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز، وهو أن مباراتي الزمالك والأهلي الذهاب والإياب لُعبتا بالفعل، على عكس السنوات السابقة التي كانت تقام فيه مباراة القمة عادةً في ختام عمر المسابقة.

ومع دخولنا مرحلة الحسم، تعرف على مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري المصري الممتاز 2021، ومن هو الفريق الأقرب للفوز بدرع الدوري؟

ما هو ترتيب الدوري المصري 2021؟

يجب علينا إلقاء نظرة على جدول ترتيب الدوري المصري 2021 قبل استعراض المباريات المتبقية لكل فريق، وذلك للوقوف على موقف الأهلي والزمالك من الوصول للقب.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الزمالك 27 18 7 2 48 18 +30 61 2 الأهلي 25 16 7 2 51 20 +31 55 3 المصري 28 11 10 7 37 29 +8 43 4 بيراميدز 27 9 14 4 39 32 +7 41 5 الاتحاد السكندري 28 11 8 9 33 32 +1 41 6 سموحة 28 8 16 4 43 37 +6 40 7 إنبي 28 9 11 8 31 30 +1 38 8 طلائع الجيش 28 10 7 11 37 31 +6 37 9 مصر للمقاصة 28 10 7 11 29 36 -7 37 10 الجونة 28 8 11 9 29 30 -1 36 11 سيراميكا كليوباترا 27 7 12 8 35 35 0 33 12 الإسماعيلي 27 9 8 10 35 33 +2 32 13 غزل المحلة 27 7 11 9 22 29 -7 32 14 المقاولون العرب 28 7 8 13 27 37 -10 29 15 البنك الأهلي 28 5 12 11 29 36 -7 27 16 أسوان 27 6 6 15 21 45 -24 25 17 وادي دجلة 27 4 11 12 24 33 -9 23 18 الإنتاج الحربي 28 3 10 15 27 53 -26 19

يحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، ويأتي خلفه النادي الأهلي برصيد 55 نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي متأخر بمباراتين عن الزمالك، حيث تأجلت له العديد من المباريات لخوض دوري أبطال إفريقيا 2021 الذي فاز بلقبه العاشر فيه في النهاية.

من يفوز بالدوري المصري الممتاز في حال تساوي النقاط؟

بحسب لائحة لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن هناك مجموعة من المحددات التي يتم اللجوء لها في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط.

هذه المحددات هي:

عدد النقاط في المواجهات المباشرة. فارق الأهداف في المواجهات المباشرة. عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة. عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة. فارق الأهداف عن إجمالي المباريات. الأهداف المسجلة في جميع المباريات.

ما هي نتيجة مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2021؟

علينا التعرف على نتيجة مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021، وذلك لتحديد هوية اللقب في حال تساوي الفريقين في النقاط مع انتهاء الموسم.

كانت مباراة القمة الأولى في أرض الزمالك، وانتهت بخسارته بهدفين هدف، أما المباراة الثانية فكانت في أرض الأهلي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

يشير ذلك إلى أنه في حالة تساوي الفريقان في عدد النقاط، فإن النادي الأهلي سيفوز بالدوري المصري الممتاز 2020-2021.

ما هي مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري 2021؟

الجولة المباراة الموعد الملعب 17 أسوان - الأهلي الخميس 29 يوليو 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية ستاد أسوان 22 وادي دجلة - الأهلي الإثنين 2 أغسطس 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ستاد السلام 23 الأهلي - سيراميكا كليوباترا الخميس 5 أغسطس 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ستاد السلام 29 الأهلي - الإسماعيلي الإثنين 9 أغسطس 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ستاد السلام 30 الأهلي - إنبي الخميس 12 أغسطس 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ستاد السلام 31 طلائع الجيش - الأهلي الأحد 15 أغسطس 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية ستاد الجيش بالسويس 32 الأهلي - المصري الأربعاء 18 أغسطس 2021 ستاد الإسكندرية 33 الجونة - الأهلي الأحد 22 أغسطس 2021 ستاد خالد بشارة 34 الأهلي - أسوان الأربعاء 25 أغسطس 2021 ستاد السلام

ما هي مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري 2021؟