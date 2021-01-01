جدول مباريات اليوم الجمعة 29 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 29 يناير 2021 في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه المتعة والمنافسة في جميع أنحاء العالم.

البداية ستكون مع الدوري الإيطالي ، تبدأ الجولة العشرين بمباراة تورينو وفيورنتينا صاحب الركز الـ12.

وفي الدوري الإسباني ، أولى مواجهات الجولة الـ21 بلقاء بلد الوليد ضد ويسكا.

أيضًا في الدوري الألماني ، يحل ماينز الذي يصارع الهبوط ضيفًا على شتوتجارت صاحب المركز العاشر.

بينما في الجانب العربي وفي الدوري المصري ، يستضيف اليوم وادي دجلة نادي أسوان الذي تعادل في الجولة الماضية أمام الزمالك صاحب الصدارة حاليًا، كما يوجد لقاء قوي يجمع بين الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي صاحب المركز الخامس ويسعى لدخول المربع الذهبي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الجمعة 29 يناير والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 يناير "29-1-2021":

الدوري الإيطالي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - فيورنتينا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الإسباني - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة بلد الوليد - ويسكا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة شتوتجارت - ماينز 21:30 مصر، 22:30 السعودية -

الدوري المصري - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة سيراميكا كليوباترا - الجونة 14:30 مصر، 15:30 السعودية 2 ON Time Sport HD وادي دجلة - أسوان 14:30 مصر، 15:30 السعودية 1 ON Time Sport HD الإنتاج الحربي - المصري 17:00 مصر، 18:00 السعودية 1 ON Time Sport HD

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