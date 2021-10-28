جدول مباريات اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 في الدوري السعودي والإلماني والفرنسي، والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

ينطلق الأسبوع مبكرًا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث تنطلق مباريات هذه البطولات بداية من يوم الجمعة 29 أكتوبر، الذي يشهد أيضًا قمة كبرى في الدوري السعودي.

ورغم ندرة المباريات يوم الجمعة 29 أكتوبر، إلا أنه يشهد مباراة نارية في الدوري السعودي، تجمع بين الأهلي والهلال، في قمة الجولة العاشرة من منافسات موسم 2021-2022 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات الجولة، يحل الباطن ضيفًا على الرائد.

ننتقل الآن إلى المباريات الأوروبية، حيث تنطلق الجولة 12 من منافسات بطولة الدوري الفرنسي، بمواجهة يستضيف فيها باريس سان جيرمان فريق ليل، في لقاء قمة يعد بالكثير من الإثارة.

كما تنطلق أيضًا منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني، بلقاء يحل فيه هيرتا برلين ضيفًا على هوفنهايم.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 أكتوبر "29-10-2021":

الدوري السعودي - الجولة العاشرة المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - الباطن 18:05 السعودية، 17:05 مصر SSC الأهلي - الهلال 19:50 السعودية، 18:50 مصر SSC 1 HD

الدوري الفرنسي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - ليل 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 premium

الدوري الألماني - الجولة العاشرة المباراة الموعد القناة الناقلة هوفنهايم - هيرتا برلين 20:30 مصر، 21:30 السعودية --

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