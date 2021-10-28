من هو سيرجي بارخوان مدرب برشلونة المؤقت الجديد؟

يعيش نادي برشلونة الإسباني ساعات عاصفة، بدأت مباشرة بعد الخسارة أمام رايو فاييكانو في الجولة 11 من الدوري الإسباني بهدف دون رد مساء الأربعاء.

إدارة برشلونة قررت مباشرة بعد الخسارة أمام رايو فاييكانو إقالة الهولندي رونالد كومان من تدريب الفريق، وسط تكهنات بأن يتولى تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري مهمة تدريب "البلوجرانا" خلال الأيام المقبلة.

وانتظارًا لوصول تشافي، قررت إدارة برشلونة تعيين سيرجي بارخوان في مهمة المدير الفني المؤقت.

وأصدر برشلونة بيانًا عبر موقعه الرسمي للإعلان عن تعيين سيرجي بارخوان جاء فيه: "يعلن نادي برشلونة أن سيرجي بارخوان سيتولى مؤقتًا قيادة الفريق الأول فنيًا، وسيرحل عن المنصب بمجرد إعلان النادي تعيين مدرب جديد بعد إقالة رونالد كومان".

وأضاف البيان: "سيقوم جوان لابورتا رئيس برشلونة بتقديم سيرجي إلى الفريق الأول قبل التدريب يوم الخميس".

واختتم البيان: "سيتواجد سيرجي أمام وسائل الإعلام يوم الجمعة بمناسبة المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وألافيس في ظهور مع الرئيس جوان لابورتا".

وفي التقرير التالي، يصحبكم "جول" للتعرف على سيرجي بارخوان، المدرب المؤقت الجديد لنادي برشلونة.

من هو سيرجي بارخوان؟

سيرجي بارخوان، 49 عامًا، حسنًا يمكن أن تعرفه باسم سيرجي، الظهير الأيسر السابق لنادي برشلونة.

سيرجي بدأ مسيرته مع فريق الشباب في برشلونة، وتم تصعيده للفريق الأول في عام 1993، حيث استمر مع النادي الكتالوني حتى 2002، ولعب خلال تلك الفترة 267 مباراة بألوان "البلوجرانا".

وانتقل سيرجي إلى أتلتيكو مدريد في 2002 ولعب معه حتى 2005 حين قرر الاعتزال.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

سيرجي لعب بألوان منتخب إسبانيا بين 1994 و2002، حيث شارك مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم 1994، ويورو 1996، وكأس العالم 98، ويورو 2000، ولعب إجمالي 56 بقميص "لا روخا".

وبدأ سيرجي عمله كمدرب في 2009، حين تولى تدريب فريق شباب برشلونة.

ثم تنقل بين عدد من الأندية أبرزها ألميريا ومايوركا، حتى عاد إلى برشلونة في صيف 2021 ليتولى تدريب الفريق الرديف.

ما هي نتائج سيرجي بارخوان مع رديف برشلونة؟

خاض سيرجي تسع مباريات مع فريق برشلونة الرديف منذ بداية الموسم الحالي.

وخلال تلك المباريات حقق الفريق تحت قيادته الفوز في ثلاث مناسبات، مقابل خسارتين، وأربع تعادلات، وسجل ثمانية أهداف فيما تلقت مرماه سبعة أهداف.

النتيجة الأكثر تكرارًا لسيرجي مع فريق برشلونة الرديف كانت التعادل السلبي، والتي حدثت ثلاث مرات، بالإضافة إلى الفوز بنتيجة 2-1 والتي تكررت مرتين

كيف يلعب سيرجي بارخوان؟

يفضل سيرجي الحفاظ على حمض برشلونة النووي الذي يحفظه عن ظهر قلب.

ويلعب سيرجي بطريقة 4-3-3 الهجومية، بوجود ارتكاز صريح في وسط الملعب ولاعبي وسط مساندين.

مع الاعتماد على جناحين يتميزان بالسرعة العالية، ومهاجم متنوع المهام، يملك القدرة على صناعة اللعب والتهديف.

ما هي الفترة المسموح بها تعيين مدرب مؤقت في برشلونة؟

قوانين رابطة الدوري الإسباني تفرض على برشلونة امتلاك مدرب، حيث لا يمكن أن يدخل فريق مباراة بدون قيادة فنية على مقاعد البدلاء.

وبعد إقالة الجهاز الفني بالكامل، فلا يمكن لأي فرد من جهاز رونالد كومان الفني تولي مهمة المدرب المؤقت، حيث يجب أن يكون المدرب المؤقت مرتبطًا بعقد مع النادي.

وحسب لوائح "الليجا" لا يمكن أن يستمر مدرب مؤقت في منصبه لأكثر من أسبوعين.

وخلال الأسبوعين يجب على برشلونة إما الإعلان عن مدرب جديد، أو منح سيرجي بارخوان عقدًا كمدرب دائم.

أي أن سيرجي سيشرف على تدريب برشلونة خلال المباريات الثلاث القادمة، أمام ألافيس في الجولة 12 من الدوري الإسباني، ثم المواجهة الحاسمة في دوري الأبطال ضد دينامو كييف، ويجب أن تكون آخر مبارياته كمدرب مؤقت مواجهة سيلتا فيجو في "الليجا".