جدول مباريات اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

ببطء وثبات، تعود متعة وإثارة كرة القدم من جديد، حيث نشهد يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 عددًا من المباريات خاصة في كرة القدم العربية.

وبعد شهر من إثارة لم تتوقف لحظة بسبب كأس العالم 2022، تستعد الأندية الأوروبية لعودة المنافسات نهاية الشهر الجاري، لكن قبل ذلك، تتواصل المباريات في المنطقة العربية، وخاصة في الدوري المصري.

ومساء الجمعة 23 ديسمبر، تنطلق مباريات الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2022-23 في الدوري المصري بإقامة مباراتين، الأولى تجمع بين الاتحاد وسيراميكا كليوباترا، فيما يحل بيراميدز ضيفًا على الداخلية في المباراة الثانية.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 "23-12-2022"

الدوري المصري - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد - سيراميكا كليوباترا 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports الداخلية - بيراميدز 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم