جدول مباريات اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

أخيرًا انتهى التوقف الدولي، وتعود مباريات كرة قدم الأندية بمواجهات غاية في المتعة سواء على الصعيد العربي المحلي أو الأوروبي، وذلك بيوم الجمعة 19 نوفمبر 2021.

جولة جديدة تبدأ في الدوري الإسباني، عندما يستقبل ليفانتي في إقليم فالنسيا نظيره أتلتيك بيلباو، بينما توجد قمة في الدوري الفرنسي بين ليل وموناكو على ملعب الأخير.

في الدوري الألماني، ديربي مقاطعة بافاريا يُقام، فيلعب بايرن ميونخ مع الجار أوجسبورج بغياب عدد من لاعبي كتيبة يوليان ناجلسمان بسبب إصابات فيروس كورونا.

أما على الصعيد العربي، تُستكمل الجولة الرابعة من الدوري المصري، فيلعب الزمالك مع الإسماعيلي بقمة من القمم الكلاسيكية في بلاد الفراعنة، ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 "19-11-2021

الدوري المصري - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة طلائع الجيش - غزل المحلة 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports HD 2 المصري - بيراميدز 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports HD 1 الإسماعيلي - الزمالك 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports HD 1 إنبي - سموحة 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports HD 2 الأهلي - المقاولون العرب 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليفانتي - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة أوجسبورج - بايرن ميونخ 21:30 مصر، 22:30 السعودية لا يوجد

الدوري الفرنسي - الجولة 14