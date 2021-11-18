ذهبت طموحات إدارة السد القطري إلى آفاق لا حدود لها، لدرجة أنها فكرت في التعاقد مع أحد أهم المدربين في العالم بالسنوات القليلة الأخيرة لخلافة تشافي هيرنانديز، الذي ترك الزعيم عائدًا إلى موطنه كتالونيا لتدريب برشلونة.

السد منذ الاتفاق على رحيل تشافي لم يُعلن عن مدربه الدائم حتى الآن، مع تردد الكثير من الأسماء المشهورة في المنطقة العربية لهذه المهمة.

لكن شبكة "TeleMadrid" كشفت في تقرير لها أن إدارة السد أرادت أن تجلب مدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، ليكون خلفية تشافي في ملعب جاسم بن حمد.

إدارة السد حازمة بشأن قضية المدرب الجديد، النية والرغبة واضحتان بتعويض تشافي بأحد المدربين الكبار في عالم كرة القدم، لذلك فليس من المستغرب محاولة التعاقد مع زيدان رغم ما في الأمر من صعوبات كبيرة.

من جهته، لا ينوي زيدان قبول مهمة السد أو غيره من الأندية، فالمدرب الفرنسي لا يرغب في العمل اليومي والتعرض للضغوطات بصورة مستمرة، ويفضل انتظار فرصة تدريب منتخب بلاده بعد ديديه ديشان.

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هذا الرأي الصارم من زيدان تشاطره فيه أسرته، فوفقًا لبعض المصادر المقربة من أسطورة كرة القدم، رفضت زوجته فيرونيكا فكرة تدريبه لمانشستر يونايتد لتفضيلها أن يبقى لمدة أطول في إجازته بعد فترته العصيبة الأخيرة مع ريال مدريد.

وكان زيدان قد تولى تدريب ريال مدريد على ولايتين، الأولى نجح في تحقيق ثلاثة ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا وكذلك لقب وحيد للدوري الإسباني بها، أما الثانية والتي امتدت لعامين ونصف فحقق فيها الدوري الإسباني وكأس السوبر فقط.

واستقال زيدان من تدريب ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي بعدما خرج الملكي بدون ألقاب للمرة الأولى منذ عام 2009، ليخلفه كارلو أنشيلوتي في مقعد القيادة الفنية بسانتياجو برنابيو.

من جهة أخرى، السد عاش حالة مميزة من الاستقرار الفني في السنوات الماضية، فتشافي يُدرب الفريق منذ اعتزاله اللعب عام 2019، وأتى خلفًا لجيسوالدو فيريرا، الذي تولى تدريب عيال الذيب على مدار أربعة أعوام (2015-2019).

دوري نجوم قطر متوقف حاليًا استعدادًا لمنافسات كأس العرب 2021 المقرر إقامتها في قطر، لذلك فتملك إدارة السد الوقت الكافي للبحث بهدوء عن خليفة تشافي.