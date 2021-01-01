جدول مباريات اليوم الجمعة 12 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 12 فبراير 2021 في الدوري الألماني والسعودي ودوري أبطال أفريقيا وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه التحديات والمنافسات في كافة أنحاء العالم.

البداية من الدوري الألماني، حيث يستضيف لايبزيج نادي أوجسبورج في الجولة الـ21.

وفي الدوري الإسباني توجد مواجهة وحيدة تجمع بين سيلتا فيجو وإلتشي.

بينما على الجانب العربي وفي الدوري السعودي، يحل الوحدة ضيفًا على الفيصلي، كما يلتقي الرائد بنادي الباطن.

أيضًا تبدأ اليوم أولى مباريات المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021، ويستضيف اليوم وصيف النسخة الماضية نادي الزمالك فريق مولودية الجزائر على ستاد القاهرة الدولي.

وفي الدوري المصري، يواجه طلائع الجيش نادي سموحة في الجولة الـ13.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الجمعة 12 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 فبراير "12-2-2021":

الدوري الألماني - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة لايبزيج - أوجسبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية -

الدوري الإسباني - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - إلتشي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD3

الدوري السعودي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة الفيصلي - الوحدة 15:45 السعودية ، 14:45 مصر KSA Sports 1 HD الرائد - الباطن 18:30 السعودية ، 17:30 مصر KSA Sports 2 HD

دوري أبطال أفريقيا - المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - مولودية الجزائر 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 7

الدوري المصري - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة طلائع الجيش - سموحة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD

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