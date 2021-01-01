أخبار الانتقالات: بوجبا تحت أنظار العمالقة وبرشلونة يحدد خليفة نيمار!

كبار أوروبا يتربصون ببوجبا

بينما يبدو نجم الوسط المشتت بعض الشيء، أكثر سعادة في الأولد ترافورد هذه الأيام، فإنه لا يزال يجذب اهتمام الأندية الكبرى في جميع أنحاء أوروبا.

تجنب مانشستر يونايتد خوض صراع مع بول بوجبا في وقت سابق قبل فترة الانتقالات الشتوية بسبب تصريحاته المتكررة عن الرحيل، لكن هذا لا يعني أنهم سيكونون قادرين على إبقائه على المدى الطويل.

في الواقع، يقال إن كل من باريس سان جيرمان ويوفنتوس وريال مدريد يتطلعون إلى تحرك سريع لبوجبا هذا الصيف إذا لم يتمكنوا من ضم حسام عوار من ليون، وفقًا لفابريزيو رومانو.