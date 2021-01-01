جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021 والقنوات الناقلة
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يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة مميز جدًا للعشاق والمتابعين في كل مكان، ونحن على موعد مع ليلة جديدة من ليالي الأبطال.
في دوري أبطال أوروبا، يستضيف يوقنتوس نادي بورتو الذي تمكن من الفوز في لقاء الذهاب بنتجية 2/1، كما يحل إشبيلية ضيفًا على بوروسيا دورتموند بعد أن تمكن الفريق الألماني من الفوز في إسبانيا بنتيجة 3/2.
بينما على الجانب العربي وفي الدوري المصري، يواجه الاتحاد السكندري نادي غزل المحلة الذي عاد من جديد للدوري الممتاز ويقدم أداء جيد حتى الآن.
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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 مارس "9-3-2021":
|دوري أبطال أوروبا - دور الـ16 (الإياب)
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|يوفنتوس - بورتو
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|bein sports Premium 1
|بوروسيا دورتموند - إشبيلية
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|bein sports Premium 2
|الدوري المصري - مؤجل من الجولة 10
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الاتحاد - غزل المحلة
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|On Time Sports HD