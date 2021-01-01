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أخبار الانتقالات: إيفرتون يراقب ثنائي مدريد ودي ليخت على رادار اليونايتد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 8 مارس 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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Matthijs De Ligt - Juventus
Getty Images

لابورتا يفوز بانتخابات برشلونة الرئاسية

2021-03-08T08:09:07Z

فاز جوان لابورتا في الانتخابات الرئاسية في برشلونة.

وأشار إلى أنه كان المرشح الأفضل للسماح للنادي بالاحتفاظ بليونيل ميسي، وسيبدأ رحلته الصعبة لانتشال النادي من الأزمة ماليًا.

إيفرتون يسعى لضم ثنائي ريال مدريد

2021-03-08T08:08:22Z

يريد التوفيز الانقضاض على نجوم البلانكوس

يرغب إيفرتون في التعاقد مع نجمي ريال مدريد لوكاس فاسكيز وإيسكو، بحسب كالتشيوميركاتو.

سيواجه كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي السابق منافسات من ميلان ويوفنتوس على الثنائي.

دي ليخت على رادارر مانشستر يونايتد

2021-03-08T08:07:19Z

يستعد سولشاير لمداهمة يوفنتوس من أجل النجم

من المقرر أن يحاول مانشستر يونايتد التعاقد مع ماتيس دي ليخت من يوفنتوس، وفقًا لـ TodoFichajes.

مع وجود اليوفي في صعوبات مالية، يمكن أن يقدم يونايتد عرض إعارة في الصيف، مع التزام بالشراء في عام 2022.

Matthijs De Ligt - Juventus
Getty Images

عرض ضخم من باريس لضم ألابا قبل مدريد

2021-03-08T08:06:39Z

سيحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع دافيد ألابا قبل ريال مدريد، حسب كالتشيوميركاتو.

يُذكر أن العملاق الفرنسي سيقدم راتب يبلغ 25 مليون يورو سنويًا، على الرغم من عدم وجود تفاصيل حول مدة العقد التي قد يحصل عليها النجم النمساوي.

يوفنتوس يسعى لعودة مويس كين مرة أخرى

2021-03-08T08:06:21Z

يوفنتوس يريد إعادة التعاقد مع مويس كين من إيفرتون، حسب تقارير كالتشيو ميركاتو.

المهاجم على سبيل الإعارة مع باريس سان جيرمان، بعد أن فشل مع اليوفي، يريد النادي الفرنسي أيضًا الاحتفاظ به لكن يعترف أن الأمر قد يكون معقدًا، نظرًا لأن اللاعب إيطالي الجنسية فقد يفضل الانتقال ليوفنتوس.

5 أندية إنجليزية تراقب لاعب بيرنلي

2021-03-08T08:06:02Z

كان وولفرهامبتون وساوثامبتون وكريستال بالاس ووست هام وأستون فيلا يتابعون لاعب خط وسط بيرنلي جوش برونهيل في الأشهر الأخيرة.

بحسب TeamTalk، فإن اللاعب يمكنه الرحيل في الصيف، ولكن لم يتم تحديد سعره حتى الآن.

لابورتا يرى "علامة واضحة" لبقاء ميسي!

2021-03-08T08:05:35Z

في حديثه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لبرشلونة يوم الأحد، قال جوان لابورتا إنه لاحظ أن ليونيل ميسي يعيد التأكيد على حبه للنادي في نهاية هذا الأسبوع في مؤشر إيجابي لإمكانية إقناعة بعقد جديد.

وقال لابورتا في المؤتمر الصحفي: "رؤية ليونيل ميسي يأتي للتصويت اليوم، ورؤيته يشارك، فهذا معبر للغاية".

وأضاف "منذ عشرين عامًا ظهر لأول مرة مع فريق شباب برشلونة، رؤية أفضل لاعب في العالم يخرج للتصويت اليوم هو علامة واضحة على ما نواصل قوله، ليو يحب برشلونة، وآمل أن تكون هذه علامة على بقائه".

كلوب يرد على شائعات رحيله

2021-03-07T08:28:24Z

لن يسمح يورجن كلوب للشائعات حول رحيله من ليفربول أن تؤثر على تركيزه.

وقال المدرب الألماني عبر ذا ميرور "لا يمكننا أن نفعل غير أفضل ما لدينا - وهذا هو الحال دائمًا".

"وإذا كان هناك شخص ما يعتقد أن هناك شخصًا آخر يمكنه القيام بعمل أفضل، فعليه اتخاذ القرار، هذا مؤكد."

أزمة صلاح وكلوب تفتح الباب لضم مبابي

2021-03-07T08:26:29Z

الخلاف بين محمد صلاح ويورجن كلوب قد يدفع ليفربول للانتقال إلى كيليان مبابي كبديل للملك المصري، حسبما ذكرت صحيفة آس.

لطالما ارتبط مبابي بريال مدريد، لكنه حتى الآن لم يحدد مستقبله مع بطل فرنسا، وفي حال رحيل نجم وهداف الريدز محمد صلاح، فيجب أن يكون البديل لاعب بحجم مبابي ليعوض غيابه.

Absa Header, Liverpool vs Chelsea, Jurgen Klopp, Mohamed Salah, 2021, March

شكوك حول بقاء بايلي مع مانشستر يونايتد

2021-03-07T08:26:05Z

سيضطر إريك بايلي إلى إثبات أنه مازال يملك القوة واللياقة اللازمة إذا رغب في البقاء في مانشستر يونايتد، وفقًا لتقرير ESPN.

عانى المدافع كثيرًا من الإصابة هذا الموسم، مما قد يضر بفرصه في تمديد عقده الحالي في أولد ترافورد.