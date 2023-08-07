جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Ansu Fati Barcelona Milan amistosoGetty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات الودية بالإضافة إلى كأس العالم للسيدات الذي حظي بالكثير من المتابعة هذا العام.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 حيث نتابع مباراتين وديتين ضمن استعدادات الأندية للموسم الكروي الجديد، الأولى يلتقي فيها برشلونة بفريق توتنهام الإنجليزي، بينما تجمع المباراة الثانية كلًا من ميلان ومونزا.

كما سنتابع مباريات كأس العالم للسيدات 2023، حيث يلتقي منتخب كولومبيا وجامايكا، بينما يلتقي منتخب فرنسا بمنتخب المغرب ضمن دور الـ16 من البطولة التي لاقت نجاحاً كبيراً في نسختها الحالية.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 "08-08-2023"

كأس العالم للسيدات - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كولومبيا - جامايكا11:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
فرنسا - المغرب14:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

المباريات الودية التحضيرية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
برشلونة - توتنهام21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1 HD
ميلان - مونزا22:00 مصر والسعودية-

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