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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها على قدر عالي من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 حيث نتابع مواجهات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي أبرزها لقاء الهلال والاتحاد، كما نتابع مواجهة الأهلي ضد سموحة في الجولة الخامسة من الدوري المصري، بالاضافة إلى مباراة آرسنال ونيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى كأس الرابطة الإنجليزية.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 "07-01-2025"

كأس خادم الحرمين الشريفين - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
التعاون - القادسية18:00 السعودية، 17:00 مصرSSC Extra 1 HDخالد المديفر
الهلال - الاتحاد20:30 السعودية، 19:30 مصرSSC 1 HDعبد الله الحربي
محمد حسين

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
آرسنال - نيوكاسل22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي

الدوري المصري - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الأهلي - سموحة16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الشاذلي
هشام معمر

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إلدينزي - فالنسيا22:00 مصر، 23:00 السعوديةSSC Extra 1 HDعبد العزيز السبر

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