جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الأوروبي والآسيوي الذي يشتعل حماساً في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 حيث نتابع الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يحل فيها النصر السعودي ضيفاً ثقيلاً على الدحيل القطري في قمة الجولة، بينما يستضيف الفيحاء فريق العين الإماراتي.

كما سنتابع أيضاً الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي سنشهد فيها الكثير من المباريات الهامة والقوية، مثل مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز، بوروسيا دورتموند ونيوكاسل، برشلونة وشاختار، ولكن ستكون قمة الليلة هي مواجهة ميلان وباريس سان جيرمان.

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ولن ينتهي اليوم عند هذا الحد، فهناك أيضاً مباريات دوري يلو السعودي التي يحل فيها العين ضيفاً على الجندل، الترجي في مواجهة العدالة، وأحد ضد الجبلين..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 "07-11-2023"

دوري أبطال آسيا - الجولة 4

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة شاندونج تايشان - إنشيون يونايتد 13:00 السعودية، 12:00 مصر أحمد البلوشي

عبد العزيز السبر beIN Sports AFC

SSC Extra 1 HD كاواساكي فرونتال - بانكوك جلاس باثوم 13:00 السعودية، 12:00 مصر مضر اليوسف

أحمد النفيسة beIN Sports AFC 2

SSC Sport 1 HD كايا - يوكوهاما إف مارينوس 15:00 السعودية، 14:00 مصر أحمد عبده

عبد العزيز الزيد beIN Sports AFC 1

SSC Extra 2 HD جوهور دارول تاكزيم - أولسان هيونداي 15:00 السعودية، 14:00 مصر باسم الزير

فهد عريشي beIN Sports AFC 3

SSC Sport 1 HD أهال - باختاكور 17:00 السعودية، 16:00 مصر عادل خلو

فهد الدريبي beIN Sports AFC 2

SSC Extra 1 HD الاستقلال - برسيبوليس 17:00 السعودية، 16:00 مصر أحمد فؤاد

محمد الخامسي beIN Sports AFC

SSC Extra 2 HD الفيحاء - العين 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات حسن العيدروس

مشاري القرني

أحمد الطيب beIN Sports AFC 1

SSC Sport 1 HD

قنوات الكأس 10 الدحيل - النصر 21:00 السعودية وقطر، 20:00 مصر عامر الخوذيري

فهد العتيبي

خليل البلوشي beIN Sports AFC

SSC Sport 1 HD

قنوات الكأس 9

دوري أبطال أوروبا - الجولة الرابعة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة شاختار - برشلونة 20:45 السعودية، 19:45 مصر عصام الشوالي beIN Sports HD 2 بوروسيا دورتموند - نيوكاسل يونايتد 20:45 السعودية، 19:45 مصر علي محمد علي beIN Sports HD 3 أتلتيكو مدريد - سيلتك 23:00 السعودية، 22:00 مصر محمد بركات beIN Sports HD 3 لاتسيو - فينورد 23:00 السعودية، 22:00 مصر خالد الحدي beIN Sports HD 4 ريد ستار - لايبزيج 23:00 السعودية، 22:00 مصر أحمد عبده beIN Sports HD 5 مانشستر سيتي - يونج بويز 23:00 السعودية، 22:00 مصر حفيظ دراجي beIN Sports HD 2 بورتو - أنتويرب 23:00 السعودية، 22:00 مصر مضر اليوسف beIN Sports HD 6 ميلان - باريس سان جيرمان 23:00 السعودية، 22:00 مصر جواد بدة beIN Sports HD 1

دوري يلو السعودي - الجولة 10