جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عدنا من جديد للمتعة والإثارة في أقوى بطولة للأندية، فاليوم تبدأ أولى مباريات إياب دور الـ16 من ذات الأذنين، كما سنتابع أيضاً الكثير من المباريات الهامة ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023.

وبالحديث عن دوري أبطال أوروبا، فنحن على موعد مع مباراة تشيلسي ضد بروسيا دورتموند الذي استطاع الفوز في الجولة الأولى بهدف دون رد، كما ستجمع المباراة الثانية ما بين بنفيكا وكلوب بروج.

وفي الجولة الـ24 من دوري يلو السعودي سنكون على موعد مع مباراة الأهلي ضد نجران، بالإضافة إلى مباريات دوري أبطال أفريقيا، حيث الجولة الرابعة التي سيلتقي فيها الزمالك بالترجي، بالإضافة إلى مباراة الأهلي المصري في مواجهة المقاولون العرب ضمن الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 "7-3-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ24

المباراة الموعد القناة الناقلة القيصومة - الفيصلي 14:50 مصر، 15:50 السعودية السعودية الرياضية الخلود - الشعلة 15:00 مصر، 16:00 السعودية السعودية الرياضية نجران - الأهلي 17:45 مصر، 18:45 السعودية السعودية الرياضية جدة - العين 19:20 مصر، 20:20 السعودية السعودية الرياضية

دوري أبطال أوروبا - إياب دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة بنفيكا - كلوب بروج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium تشيلسي - بروسيا دورتموند 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

دوري المؤتمرات الأوروبي - ذهاب دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - إي زد ألكمار 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 4

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - كوتون سبورت 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 حوريا - الرجاء الرياضي 18:00 مصر، 19:00 السعودية - شباب بلوزداد - المريخ 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3 الزمالك - الترجي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري المصري – الجولة 17

هل سيُنهي تشيلسي الدوري الإنجليزي 2023 في المراكز الأربعة الأولى؟ نعم

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