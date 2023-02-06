جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، حيث نشاهد فيها زعيم آسيا وبطل القارة الآسيوية الأول في مواجهته الهامة والكبيرة أمام فلامنجو البرازيلي بطل الكوبا ليبرتادوريس ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية.

كما سنكون على موعد مع مباراة الأهلي الذي الجريح من هزيمته الآخيرة أمام الأخدود، في مواجهة الخلود، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري يلو السعودي.

وفي نفس اليوم سنتابع أيضاً مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، والتي من أهمها مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش، كما سنشاهد يوفنتوس ولقائه ضد ساليرنيتانا في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 "7-2-2023"

كأس العالم للأندية - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة فلامنجو - الهلال 21:00 مصر، 22:00 السعودية الرياضية المغربية

SSC

دوري يلو السعودي - الجولة الـ20

المباراة الموعد القناة الناقلة هجر - الفيصلي 14:40 مصر، 15:40 السعودية السعودية الرياضية نجران - الحزم 15:00 مصر، 16:00 السعودية السعودية الرياضية الخلود - الأهلي 17:30 مصر، 18:30 السعودية السعودية الرياضية

الدوري المصري – الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - المصري البورسعيدي 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport 1 طلائع الجيش - بيراميدز 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport 2 فيوتشر - البنك الأهلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 1

الدوري الإيطالي - الجولة 21