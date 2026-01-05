تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، حيث تستمر مواجهات دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا، وفيها يلعب منتخب الجزائر مع الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار أمام بوركينا فاسو.

ونتابع أيضاً لقاء وحيد ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، حيث يواجه وست هام فريق نوتينجهام فورست، كما يواجه رايو فاييكانو فريق غرناطة في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، وفي الدوري الإيطالي تبدأ جولة جديدة يخوض فيها روما لقاءه أمام ليتشي، بينما يحل يوفنتوس ضيفاً على ساسوولو.

بالاضافة إلى استئناف مواجهات الجولة الخامسة عشر من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، والتي يلعب فيها الجبلين والفيصلي، البكيرية أمام الباطن، ويواجه الوحدة نظيره العروبة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس أمم إفريقيا عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

ولمتابعة كأس ملك إسبانيا يمكنك ذلك عبر "شاهد".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 "06-01-2026"

كأس أمم أفريقيا - دور الـ 16 

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
الجزائر - الكونغو الديمقراطية17:00 المغرب، 19:00 السعوديةbeIN SPORTS Max 2حفيظ دراجي
كوت ديفوار - بوركينا فاسو20:00 المغرب، 22:00 السعوديةbeIN SPORTS Max 2عصام الشوالي

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
وست هام - نوتينجهام فورست23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
بيسا - كومو17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tvغازي العمري
ليتشي - روما20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tvفيصل الهندي
ساسوولو - يوفنتوس22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvفارس عوض

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
غرناطة - رايو فاييكانو21:00 السعودية، 22:00 الإماراتشاهدعبد العزيز السبر

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 15

المباراةالموعد القنوات الناقلة
الجبلين - الفيصلي15:35 السعودية، 16:35 الإماراتثمانية 
البكرية - الباطن15:35 السعودية، 16:35 الإماراتثمانية 
الوحدة - العروبة18:35 السعودية، 19:35 الإماراتثمانية 

كأس الرابطة المصرية - الجولة الخامسة 

المباراةالموعد القنوات الناقلةالمعلق
الجونة - بتروجيت17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1زياد الدكروري
إنبي - سيراميكا17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 2محمد الكواليني
الاتحاد - زد20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1 محمد مصطفى عفيفي

