تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 حيث نتابع نصف نهائي دوري أبطال آسثا للنخبة ما بين سباهان أصفهان وشباب الأهلي، كما نتابع التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ولعشاق الأهلي السعودي نصيب، حيث نتابع مواجهته مع غراتزر الودية، بالاضافة إلى لقاء بوروسيا دورتموند وفياريال الودي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 "06-08-2024"

تصفيات دوري أبطال أوروبا - الأدوار الإقصائية

المباراة الموعد القنوات الناقلة سبارتا براغ - ستيوا بوخارست 21:00 مصر والسعودية TOD دينامو كييف - رينجرز 21:00 مصر والسعودية TOD ليل - فنربخشة 21:30 مصر والسعودية TOD سالزبورج - تفينتي أنشخيده 21:45 مصر والسعودية TOD

دوري أبطال آسيا النخبة - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة سباهان أصفهان - شباب الأهلي 19:15 مصر والسعودية TOD

مباريات ودية - أندية