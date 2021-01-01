جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 في دوري أبطال أوروبا والدوري المصري الممتاز وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 عدد من المباريات المثيرة في جميع أنحاء العالم.

ينطلق اليوم الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021، وسيستضيف مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند، فيما ستكون قمة المباريات بين ليفربول وريال مدريد.

وفي الدوري التركي، سيواجه نادي جوزتبه نادي ريزا سبور، وسيستضيف فاتح قرا جمرك هاتاي سبور، فيما سيلتقي نادي طرابزون سبور مع نادي قيصري سبور.

وفي الجولة 21 من الدوري القطري، سيستضيف نادي قطر النادي الأهلي، وسيواجه السد الريان والخور الدحيل، فيما سيلتقي نادي غزل المحلة مع سموحة وأسوان مع إنبي في الدوري المصري الممتاز.

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 أبريل "6-4-2021":

دوري أبطال أوروبا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - بوروسيا دورتموند 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ريال مدريد - ليفربول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري التركي - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة جوزتبه - ريزا سبور 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 TR فاتح قرا جمرك - هاتاي سبور 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2 TR طرابزون سبور - قيصري سبور 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 TR

الدوري القطري - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة قطر - الأهلي 18:15 قطر، 19:15 الإمارات beIN Sports HD السد - الريان 20:30 قطر، 21:30 الإمارات beIN Sports HD الخور - الدحيل 20:30 قطر، 21:30 الإمارات beIN Sports HD 4

الدوري المصري الممتاز - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - سموحة 15:00 مصر، 16:00 السعودية ONTIME SPORT أسوان - إنبي 17:00 مصر، 19:00 السعودية ONTIME SPORT

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