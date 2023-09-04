جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات نظراً لعدم وجود لقاءات ضمن الدوريات الأوروبية الكبرى، ولكن لن تخلو من المتعة على الرغم من ذلك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 حيث أكثر من مباراة ضمن كأس الاتحاد القطري، وبالتحديد مباراة ضمن المجموعة الثالثة، والتي يلتقي فيها أم صلال في مواجهة الشمال، بالإضافة إلى مباراتين ضمن المجموعة الخامسة، حيث يلتقي المرخية والدحيل، فيما يتواجه البدع ضد الأهلي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 "05-09-2023"

كأس الاتحاد القطري