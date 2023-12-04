جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الآسيوي الذي يشتعل حماساً في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 حيث نستكمل الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي أهمها مباراة النصر والاستقلال، الدحيل وبرسيبوليس، بالإضافة إلى لقاء العين ضد أهال.

كما سنتابع أيضاً مباراة مباريات ضمن الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي، والتي يحل فيها آرسنال ضيفاً ثقيلاً على لوتون تاون في سعي الجانرز للتمسك بصدارة البريمييرليج.

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كما نستكمل مباريات الجولة الـ12 من دوري يلو السعودي، وبعض من مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى دور الـ16 من كأس إيطاليا ولقاء لاتسيو وجنوى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثا 5 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 "05-12-2023"

دوري أبطال آسيا - الجولة 6

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة باختاكور - الفيحاء 17:00 السعودية 18:00 الإمارات حماد العنزي

عامر الخوذيري SSC Sports

beIN Sports AFC 2 أهال - العين 17:00 السعودية 18:00 الإمارات عادل خلو beIN Sports AFC 3 الاستقلال - النصر 19:00 السعودية 20:00 الإمارات عبد الله الغامدي

أحمد البلوشي SSC Sports

beIN Sports AFC 1 برسيبوليس - الدحيل 19:00 السعودية 20:00 الإمارات باسم الزير beIN Sports AFC

الدوري الإنجليزي - الجولة 15

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة وولفرهامبتون - بيرنلي 22:30 السعودية، 21:30 مصر نوفل باشي beIN Sports HD 2 لوتون تاون - آرسنال 23:15 السعودية، 22:15 مصر علي محمد علي beIN Sports HD 1

دوري يلو السعودي - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة الجندل - العدالة 15:20 مصر، 14:20 السعودية السعودية الرياضية النجمة - الجبلين 15:20 مصر، 14:20 السعودية السعودية الرياضية هجر- العين 17:25 مصر، 16:25 السعودية السعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 8