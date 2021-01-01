جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 في دوري أبطال أوروبا والدوري المصري الممتاز وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

لن يكون اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 حافلاً بالمباريات، وذلك بعد أن انتهت مباريات الدوريات أمس الإثنين.

لكن، سيشهد اليوم مباراة فاصلة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، حيث سيستضيف نادي مانشستر سيتي نادي باريس سان جيرمان في مباراة الإياب، وقد انتهى لقاء الذهاب بفوز السيتيزنس بهدفين لهدف.

عربيًا سيلتقي نادي الإنتاج الحربي مع نادي البنك الأهلي في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز، كما سيواجه نادي الخور نادي الشحانية في ملحق الهبوط بالدوري القطري.

وسيشهد الدوري الجزائري عدد من المباريات، حيث سيلتقي نادي مولودية الجزائر مع اتحاد بلعباس، وسيواجه وفاق سطيف اتحاد العاصمة، كذلك سيحل نادي شبيبة القبائل ضيفًا على شباب أهلي برج بوعريريج.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الثلاثاء 4 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 مايو"4-5-2021":

دوري أبطال أوروبا - إياب نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري القطري - ملحق الهبوط المباراة الموعد القناة الناقلة الخور - الشحانية 22:00 قطر، 23:00 الإمارات Alkass One HD

الدوري المصري - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة الإنتاج الحربي - البنك الأهلي 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports HD

الدوري الجزائري - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة شبيبة سكيكدة - اتحاد بسكرة 16:00 الجزائر، 17:00 مصر Canal Algerie بارادو - سريع غليزان 16:00 الجزائر، 17:00 مصر Canal Algerie شباب بلوزداد - عين مليلة 22:30 الجزائر، 23:30 مصر Canal Algerie مولودية الجزائر - اتحاد بلعباس 22:30 الجزائر، 23:30 مصر Canal Algerie وفاق سطيف - اتحاد الجزائر 22:30 الجزائر، 23:30 مصر Canal Algerie أولمبي الشلف - نجم مقرة 22:30 الجزائر، 23:30 مصر Canal Algerie شبيبة الساورة - أولمبي المدية 22:30 الجزائر، 23:30 مصر Canal Algerie مولودية وهران - نصر حسين داي 22:30 الجزائر، 23:30 مصر Canal Algerie وداد تلمسان - شباب قسنطينة 22:30 الجزائر، 23:30 مصر Canal Algerie أهلي برج بوعريريج - شبيبة القبائل 22:30 الجزائر، 23:30 مصر Canal Algerie

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