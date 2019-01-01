من يملك مانشستر يونايتد؟ ومن هي عائلة الجليزرز؟

حقق مانشستر يونايتد الكثير من الإنجازات منذ أن استحوذ مالكوم جليزر على أسهم مانشستر يونايتد، في هذا الموضوع نسلط الضوء على كل ما يتعلق بملكية المانيو.

يُعد مانشستر يونايتد واحدًا من أغنى الأندية في عالم الرياضة بشكل عام، إلى جانب كونه واحدًا من أفضل الأندية في تاريخ كرة القدم بشكل خاص، فالانجازات دائمًا ما تحكي عراقة ورقيّ ملعب الأولد ترافورد.

حقق مانشستر يونايتد لقب الدوري الإنجليزي في 20 مناسبة من قبل، إلى جانب 3 تتويجات لبطولة دوري أبطال أوروبا، مما جعل النادي الإنجليزي واحدًا من أشهر الأندية الأوروبية على مستوى العالم وأكثرها قيمة تسويقية، رغم كل ما يُقاسيه النادي من معاناة في السنوات القليلة الماضية.

لكن ملكية النادي تُعد واحدة من أهم القضايا الشائكة في الآونة الأخيرة، حيث لا تحظى عائلة الجليزرز المالكة للنادي حاليًا بشعبية كبيرة، فيعتبرها عدد غير قليل من الجماهير سببًا في الأزمة الرياضية الموجودة حاليًا.

شائعات بيع النادي لا تتوقف مؤخرًا، في الوقت الذي قام فيه مناصرين بإنشاء نادٍ موازٍ احتجاجًا على العائلة الأمريكية.

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ولكن من هم الجليزرز؟ ومن أين أتوا؟ ولماذا هم مثيرون للجدل؟ في هذا التقرير جول يتعرف معكم على الأمر من كافة جوانبه

مانشستر يونايتد حاليًا مملوك لستة أبناء للمالك السابق مالكوم جليزر، والذي لقيّ حتفه في 2014، أما الستة فهم: أفرام، جويل، كيفين، برايان، دارسي وإدوارد.

استحوذ مالكوم جليزر على أغلب الأسهم في النادي عام 2005 من خلال شركة "ريد فوتبول" الاستثمارية.

عندما توفى مالكوم في 2014 بعد صراع طويل مع المرض، تم تقسيم الحصة المسيطرة على النادي بنسبة 90% بين أولاده الستة.

جويل وأفرام كانا المسؤولين عن إدارة النادي منذ أن عانى أباهما من المرض في 2006. الآن، يشاركهما دارسي وإدوارد في إدارة النادي في مناصب مختلفة.

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وُلِد مالكوم جليزر لأسرة ليتوانية مهاجرة إلى أمريكا عام 1928، وكان الخامس بين 7 أطفال.

عندما توفى والده في سن المراهقة، بدأ مالكوم في إعالة أسرته من خلال العمل، ثم حقق نجاحًا في مجال الساعات بنيويورك ثم انتقل إلى مجال العقارات.

في البداية امتلك مالكوم بعض المنازل الصغيرة، ثم توسع وأصبح يمتلك بنوك ومرافق صحية ومحطات تلفزيونية وأكثر من ذلك.

الخطوة الأولى له في عالم الرياضة كانت بشرائه ناديًا لكرة القدم الأمريكية عام 1995 نظير مبلغ وصل إلى 122 مليون جنيه استرليني.

النادي خضع لإدارة أبنائه أيضًا، وكان الثلاثي جويل وبريان وإدوارد هم المسؤولون.

متى وكيف تحصل الجليزرز على أسهم مانشستر يونايتد؟

بناءً على نصيحة من أبنائه، بدأ مالكوم في جمع الأسهم بمانشستر يونايتد عام 2003، وتحصل على الملكية شبه الكاملة عام 2005.

في مارس 2003 أنفق 9 مليون جنيه استرليني على أول 2.9% من الأسهم، وهو رقم ارتفع ليبلغ 30% من إجمالي الأسهم في العام التالي.

في عام 2004 سقط ملاك آخرين في خلافات مع السير أليكس فيرجسون وقررا الخروج من الاستثمار في النادي وقام الجليزرز بشراء تلك الأسهم في 2005 ليصل ما يملكونه إلى 57%.

في غضون أيام قليلة سيطر جليزرز على 75% من أسهم النادي، ثم استحوذت شركة "ريد فوتبول" على 98% من أسهم النادي خلال شهر واحد.

شارك إد وودارد نائب الرئيس التنفيذي الحالي للنادي في هذه الصفقة كمستشار لها، ثم تم تعيينه كمخطط مالي في النادي بعد فترة وجيزة.

لماذا يعج مانشستر يونايتد بالديون حاليًا؟

كان مانشستر يونايتد بدون ديون عند وصول الجليزرز بصورة كاملة عام 2005، لكن صفقة الاستحواذ الكامل وضعت 500 مليون جنيه استرليني كديون على النادي.

معظم عمليات الاستحواذ على الأسهم تم تمويلها من قبل القروض بدلًا من أموال مالكوم جليزرز الخاصة، في خطة مالية أدت إلى تعاسة جزء كبير من جمهور المانيو.

في السنوات التالية، تم اكتشاف أن صفقة الاستحواذ قد كلفت النادي ما يصل إلى مليار جنيه استرليني بسبب الفوائد والرسوم وغيرهما.

الأرباح وصلت إلى 23 مليون جنيه استرليني عن موسم 2018-2019، 18 مليون جنيه استرليني منهم تم تقسيمها بين الأشقاء الستة للعائلة المالكة.

ولكن في الوقت نفسه، فإن العقود التجارية الضخمة التي قامت بها الإدارة الأمريكية أدت إلى زيادة عظيمة في إيرادات النادي بأكثر من الضعف، ومُنح لقب النادي الأكثر قيمة في العالم.

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قبل الجليزرز في 2005، حاول روبرت مردوخ شراء النادي في عام 1999، من خلال عرض وصلت قيمته إلى 623 مليون جنيه استرليني.

ولكن في النهاية وبسبب إجراءات حكومية وقرارات، لم تفلح الصفقة على الرغم من موافقة مجلس إدارة المدينة حينها.

يُقال أن معمر القذافي رئيس ليبيا السابق كان يريد أن يشتري أسهم في مانشستر يونايتد محل الجليزرز عندما أراد الملاك البيع في 2005.

وقال أحد أهم المسؤولين في النظام الليبي أنذاك، أنه قد تم استدعائه عام 2004 وأخبر الصحافة بوضوح أن معمر القذافي كان بعيدًا للغاية عن شراء النادي عكس ما تم ادعى حينها.

اهتمت مجموعة من الشركات الأمريكية بشراء النادي أيضًا، ولكن لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بسبب تقييم جليزرز المبالغ فيه.

في الآونة الأخيرة، ارتبط اسم سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، بشراء مانشستر يونايتد وقيل أنه على استعداد لدفع 3 مليار جنيه استرليني في سبيل شراء الأسهم كاملة.

ولكن إد وودارد سبق وأكد أن مانشستر يونايتد ليس للبيع وأن الخطط الموضوعة حاليًا هي طويلة المدى مما يعني أنه لا توجد النية على الإطلاق لترك النادي.