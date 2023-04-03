جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم جديد من أيام كرة القدم الممتعة، فمباريات الثلاثاء دائماً ما تحمل الكثير من المتعة على الرغم من أننا لسنا على موعد مع مباريات دوري الأبطال، ولكن سنشاهد العديد من المباريات في أكثر من بطولة محببة لنا سواء أوروبية أو عربية، بالإضافة إلى مباريات الكؤوس التي سنتابعها.

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ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، والتي سنتابع فيها اليوم ثلاثي الدوري الكبار يلعبون في يوم واحد، حيث يستضيف الاتحاد ضمك، بينما يحل النصر ضيفاً على العدالة ، فيما يلتقي الهلال بالفيحاء خارج الديار، كل ذلك ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

كما سنكون على موعد مع الجولة الـ27 من دوري يلو السعودي، والتي سيلتقي فيها الأهلي بفريق الجبلين، والعربي بالأخدود، وفي الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع مباريات مؤجلة ضمن الجولة الـ7 والـ 8، والتي من أهمها لقاء ليفربول ضد تشيلسي، كما سنتابع الجولة 22 من الدوري المصري والتي من أهمها مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي.

بالإضافة إلى ذلك سنكون على موعد مع مباريات الكأس، حيث يلتقي يوفنتوس والإنتر في كأس إيطاليا، بينما يلتقي أتلتيك بيلباو وأوساسونا في كأس إسبانيا، بالإضافة إلى مباريات كأس الملك سلمان والتي يُشارك فيها طلائع الجيش للمرة الأولى في تاريخه ليواجه أهلي طرابلس في تصفيات التأهل.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 "4-4-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة الـ22

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد - ضمك 21:00 مصر، 22:00 السعودية شاهد VIP العدالة - النصر 21:00 مصر، 22:00 السعودية شاهد VIP الفيحاء - الهلال 21:00 مصر، 22:00 السعودية شاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة الـ27

المباراة الموعد القناة الناقلة الشعلة - أحد 20:30 مصر، 21:30 السعودية السعودية الرياضية العربي - الأخدود 20:50 مصر، 21:50 السعودية السعودية الرياضية جدة - الخلود 21:00 مصر، 22:00 السعودية السعودية الرياضية الجبلين - الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - مباريات مؤجلة ضمن الجولات (7 - 8)

المباراة الموعد القناة الناقلة بورنموث - برايتون 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 ليدز يونايتد - نوتنجهام فورست 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ليستر سيتي - أستون فيلا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium تشيلسي - ليفربول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس إيطاليا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - الإنتر 21:00 مصر، 22:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

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كأس ملك إسبانيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - أوساسونا 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC1 HD

كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) – تصفيات التأهل

المباراة الموعد القناة الناقلة طلائع الجيش - الأهلي طرابلس 22:00 مصر، 23:00 السعودية

الدوري المصري – الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة المصري البورسعيدي - الزمالك 21:15 مصر، 22:15 السعودية OnTime Sports 1 الداخلية - فاركو 21:15 مصر، 22:15 السعودية أسوان - سموحة 21:15 مصر، 22:15 السعودية OnTime Sports 2

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