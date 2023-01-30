جدول مباريات اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، والتي نشاهد فيها مباريات ضمن الأسبوع الـ19 من دوري يلو السعودي، حيث يلتقي الرياض بفريق الخلود، في حين يتواجه كلً من أحد وجدة.

وفي كأس إيطاليا ستكون هناك مواجهة قوية بين الإنتر وأتالانتا في ربع النهائي، بينما يلتقي نيوكاسل يونايتد وساوثامبتون في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما أنتهت مباراة الذهاب بفوز الماكبيس بهدف دون رد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 "31-1-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ19

المباراة الموعد القناة الناقلة الرياض - الخلود 14:40 مصر، 15:40 السعودية السعودية الرياضية أحد - جدة 15:05 مصر، 16:05 السعودية السعودية الرياضية

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي (مباراة الإياب)

المباراة الموعد القناة الناقلة نيوكاسل يونايتد - ساوثامبتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس إيطاليا - دور الـ8