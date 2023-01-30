جدول مباريات اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
|
Marcelo Brozovic Inter Atalanta Serie AGetty
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديإنتر ميلان vs أتالانتاكأس رابطة الدوري الإنجليزيكأس إيطاليانيوكاسل vs ساوثهامبتوننيوكاسلساوثهامبتونالرياض vs الخلودإنتر ميلانأتالانتاأحدالرياضجدةأحد vs جدةالخلود

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، والتي نشاهد فيها مباريات ضمن الأسبوع الـ19 من دوري يلو السعودي، حيث يلتقي الرياض بفريق الخلود، في حين يتواجه كلً من أحد وجدة.

وفي كأس إيطاليا ستكون هناك مواجهة قوية بين الإنتر وأتالانتا في ربع النهائي، بينما يلتقي نيوكاسل يونايتد وساوثامبتون في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما أنتهت مباراة الذهاب بفوز الماكبيس بهدف دون رد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 "31-1-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الرياض - الخلود14:40 مصر، 15:40 السعوديةالسعودية الرياضية
أحد - جدة15:05 مصر، 16:05 السعوديةالسعودية الرياضية

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي (مباراة الإياب)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نيوكاسل يونايتد - ساوثامبتون22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

كأس إيطاليا - دور الـ8

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الإنتر - أتالانتا22:00 مصر، 23:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App
طالع الجدول بالكامل من هنا