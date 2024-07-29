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جدول مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 حيث نتابع الجولة الثالثة والآخيرة من دور مجموعات أولمبياد باريس 2024، والتي بالطبع ينتظرها الكثير نظراً لوجود أكثر من مباراة حامسة، مثل لقاء مصر وإسبانيا، المغرب والعراق، مالي والباراجواي.

كما نتابع مباريات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز، والتي أهمها مباراة بيراميدز وفاركو، ومواجه الإسماعيلي وبلدية المحلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024؟

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 "30-07-2024"

الألعاب الأولمبية كرة القدم للرجال - دور المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جمهورية الدومينيكان - أوزباكستان16:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 8مضر اليوسف
إسبانيا - مصر16:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 1
Arryadia Olympics		علي محمد علي
خليل فايد
أوكرانيا - الأرجنتين18:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 8
Arryadia Olympics		نوفل باشي
هشام فرج
المغرب - العراق18:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 1
قنوات الكأس 1
المغربية الرياضية		محمد بركات
خالد الحديي
محمد العدالي
نيوزيلندا - فرنسا20:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 5
Arryadia Olympics		عادل خلو
زهير الرامي
الولايات المتحدة - غينيا20:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 8حسن العيدروس
باراجواي - مالي22:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 8أحمد عبده

الدوري المصري - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الداخلية - طلائع الجيش17:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 2وليد الفقي
بلدية المحلة - الإسماعيلي21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد الكواليني
فاركو - بيراميدز21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1أيمن الكاشف

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