تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 حيث نتابع الجولة الثالثة والآخيرة من دور مجموعات أولمبياد باريس 2024، والتي بالطبع ينتظرها الكثير نظراً لوجود أكثر من مباراة حامسة، مثل لقاء مصر وإسبانيا، المغرب والعراق، مالي والباراجواي.

كما نتابع مباريات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز، والتي أهمها مباراة بيراميدز وفاركو، ومواجه الإسماعيلي وبلدية المحلة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 "30-07-2024"

الألعاب الأولمبية كرة القدم للرجال - دور المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جمهورية الدومينيكان - أوزباكستان 16:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 8 مضر اليوسف إسبانيا - مصر 16:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 1

Arryadia Olympics علي محمد علي

خليل فايد أوكرانيا - الأرجنتين 18:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 8

Arryadia Olympics نوفل باشي

هشام فرج المغرب - العراق 18:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 1

قنوات الكأس 1

المغربية الرياضية محمد بركات

خالد الحديي

محمد العدالي نيوزيلندا - فرنسا 20:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 5

Arryadia Olympics عادل خلو

زهير الرامي الولايات المتحدة - غينيا 20:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 8 حسن العيدروس باراجواي - مالي 22:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 8 أحمد عبده

الدوري المصري - الجولة 32