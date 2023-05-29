جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سيقتصر على مباراة وحيدة، في ظل متابعتنا لنهاية الدوريات الكبرى والدوريات العربية، حيث تقل عدد المباريات التي نتابعها يوماً بعد يوم، قبل أن ننطلق لبداية بطولات ومسابقات ومواسم جديدة.

ونتابع معاً مباريات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، حيث نشاهد مباراة الزمالك في مواجهة طلائع الجيش، وهي المباراة المؤجلة ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز، ويسعى فيها الملكي بالطبع للفوز في محاولة للحاق بركب المتأهلين لدوري الأبطال في الموسم القادم، بينما يسعى الطلائع لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في البقاء في الدوري الممتاز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 "30-5-2023"

الدوري المصري - الجولة 23