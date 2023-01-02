جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
|
Luka Modric Real Madrid 2022-23Getty
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالدوري الإنجليزي الممتازكاثيرينيو vs ريال مدريدمانشستر يونايتدمانشستر يونايتد vs بورنموثبورنموثأرسنال vs نيوكاسلأرسنالنيوكاسلإيفرتون vs برايتونإيفرتونبرايتونليستر سيتي vs فولهامليستر سيتيفولهامأحد vs القادسيةأحدالقادسيةالجبلين vs هجرالجبلينهجرالعروبة vs الرياضالعروبةالرياضفيوتشر vs سموحةالمستقبلسموحةالدوري المصري الممتازالإسماعيلي vs البنك الأهليالإسماعيليالبنك الأهليغزل المحلة vs سيرميكا كليوباتراغزل المحلةسيراميكا كليوباتراالمقاولون العرب vs حرس الحدودالمقاولون العربحرس الحدودكاثيرينيوريال مدريدكأس الملك الاسبانيلا نوسيا vs فالنسيالا نوسيافالنسياكارتاخينا vs فياريالكارتاخينافياريالإسبانيول vs سيلتا فيغوإسبانيولسيلتا فيغو

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023، والتي سنتابع فيها مباريات دوري يلو السعودي ضمن الجولة الخامسة عشر، كما سنتابع أيضاً مباريات من الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، والتي أهمها مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد ومباراة مانشستر يونايتد أمام بورنموث.

وبينما يُستكمل الدوري المصري الممتاز جولته الحادية عشر والتي أبرزها مباراة الإسماعيلي ضد البنك الأهلي، نكون على موعد مع مباريات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا والتي يحل فيها ريال مدريد ضيفاً على كاسيرينيو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 "3-1-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العروبة - الرياض14:35 مصر، 15:35 السعوديةالسعودية الرياضية
الجبلين - هجر14:35 مصر، 15:35 السعوديةالسعودية الرياضية
أحد - القادسية17:20 مصر، 18:20 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة الـ19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إيفرتون - برايتون21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports Extra 1
ليستر سيتي - فولهام21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports Premium 3
أرسنال - نيوكاسل يونايتد21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports Premium 1
مانشستر يونايتد - بورنموث22:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports Premium 2

الدوري المصري - الجولة الـ11

المباراةالموعدالقناة الناقلة
غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport 1
المقاولون العرب - حرس الحدود14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport 2
الإسماعيلي - البنك الأهلي19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 2
فيوتشر - سموحة20:00 مصر، 21:00 السعوديةOnTime Sport 1

كأس ملك إسبانيا - دور الـ32

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لانوسيا - فالنسيا20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC EXTRA 2 HD
قرطاجنة - فياريال20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC EXTRA 3 HD
إسبانيول - سيلتا فيجو20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC3 HD
كاسيرينيو - ريال مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةSSC1 HD

طالع الجدول بالكامل من هنا