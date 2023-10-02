جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الأوروبي والآسيوي الذي يشتعل حماساً في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 حيث نتابع الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يواجه فيها الهلال فريق نساجي مازاندران الإيراني، بينما يواجه الفيحاء فريق باختاكور الأوزبكي، بالإضافة إلى مواجهة العين وأهال.

كما سنتابع أيضاً الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي سنشهد فيها الكثير من المباريات الهامة والقوية، مثل مباراة آرسنال ولانس، ومانشستر يونايتد وجلطة سراي، بينما تُعد مواجهة ريال مدريد ضد نابولي هي أقوى مواجهات اليوم في ذات الأذنن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولن ينتهي اليوم عند هذا الحد، فهناك أيضاً مباريات دوري يلو السعودي التي يحل فيها الفيصلي ضيفاً على البكيرية، والعين في مواجهة الخلود، بالإضافة إلى مباراة وحيدة في الدوري الإنجليزي، والتي تجمع بين لوتون تاون وبيرنلي، والتي كانت مؤجلة من الأسبوع الثاني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 "03-10-2023"

دوري أبطال آسيا - الجولة 2

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة إنشيون يونايتد - كايا 13:00 مصر والسعودية باسم الزير beIN Sports AFC 2 HD كاواساكي فرونتال - أولسان هيونداي 13:00 مصر والسعودية - beIN Sports AFC شاندونغ تايشان - يوكوهاما إف مارينوس 15:00 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports AFC 1 HD بانكوك جلاس باثوم - جوهور تاكزيم 15:00 مصر والسعودية - beIN Sports AFC نافباخور نامانجان - مومباي سيتي 17:00 مصر والسعودية - beIN Sports AFC الفيحاء - باختاكور 19:00 مصر والسعودية مشاري القرني SSC 1 HD العين - أهال 19:00 مصر والسعودية باسم الزير beIN Sports AFC 1 HD نساجي مازاندران - الهلال 19:00 مصر والسعودية عامر الخوذيري SSC Sport

دوري أبطال أوروبا - الجولة الثانية

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ريد بول سالزبورج - ريال سوسييداد 19:45 مصر والسعودية - beIN Sports يونيون برلين - سبورتنج براجا 19:45 مصر والسعودية - beIN Sports HD 8 مانشستر يونايتد - جلطة سراي 22:00 مصر والسعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 2 كوبنهاجن - بايرن ميونخ 22:00 مصر والسعودية جواد بدة beIN Sports HD 5 إنتر ميلان - بنفيكا 22:00 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 4 نابولي - ريال مدريد 22:00 مصر والسعودية حفيظ دراجي beIN Sports HD 1 لانس - آرسنال 22:00 مصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 3 بي إس في آيندهوفن - إشبيلية 22:00 مصر والسعودية عادل خلو beIN Sports HD 6

دوري يلو السعودي - الجولة 7

المباراة الموعد القناة الناقلة الخلود - العين 18:35 مصر والسعودية السعودية الرياضية أحد - الجندل 18:35 مصر والسعودية السعودية الرياضية البكيرية - الفيصلي 20:00 مصر والسعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 2