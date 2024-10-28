تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 حيث تستمر مواجهات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي يلتقي فيها الهلال والطائي، ويتواجه فيها النصر والتعاون.

كما نتابع لقاء عربي ساخن يجمع الأهلي المصري في مواجهة العين الإماراتي، ضمن لقاءات كأس القارات للأندية، بالاضافة إلى مباريات دوري يلو السعودي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV.

كما يمكنك متابعة قنوات SSC عبر شاهد VIP، وذلك على مستوى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 "29-10-2024"

كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق النجمة - الرائد 18:00 السعودية ومصر SSC Sport محمد الخامسي الطائي - الهلال 18:05 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD جعفر الصليح SSC Extra 1 SD SSC Extra 1 HD محمد حسين الفيحاء - العربي 20:30 السعودية ومصر SSC Sport فهد عريشي النصر - التعاون 20:30 السعودية ومصر SSC 1 HD حاتم بطيشة

كأس القارات للأندية - الدور الثاني

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الأهلي - العين 20:00 مصر، 21:00 الإمارات OnTime Sports 1 خليل البلوشي محمد الكواليني OnTime Sports 2 مؤمن حسن محمد سيد عفيفي MBC مصر فارس عوض فهد العتيبي أبو ظبي الرياضية 1 عامر عبد الله عصام عبده

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ميلان - نابولي 22:45 السعودية ومصر AD Sports Premium 1 بلال علام

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الرابع

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ساوثهامبتون - ستوك سيتي 22:45 السعودية ومصر beIN Sports 2 عامر الخوذيري برينتفورد - شيفيلد وينزداي 23:00 السعودية ومصر beIN Sports 1 أحمد عبده

دوري يلو السعودي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة الزلفي - الفيصلي 19:15 مصر والسعودية السعودية الرياضية

كأس ألمانيا - الدور الثاني