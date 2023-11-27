جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الأوروبي والآسيوي الذي يشتعل حماس في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 حيث نستكمل الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يحل فيها الهلال السعودي ضيفاً ثقيلاً على نافباخور، بينما يستضيف العين الإماراتي فريق باختاكور.

كما سنتابع أيضاً الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي سنشهد فيها الكثير من المباريات الهامة والقوية، مثل مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج، برشلونة وبروتو، باريس سان جيرمان ونيوكاسل، بينما ستكون قمة الليلة هي مواجهة ميلان وبوروسيا دورتموند

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بالإضافة إلى متابعتنا للجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، حيث يخوض الأهلي مواجهته ضد سموحة، بينما يحل الإسماعلي ضيفاً على بيراميدز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 "28-11-2023"

دوري أبطال آسيا - الجولة 5

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة إنشيون يونايتد - يوكوهاما إف مارينوس 13:00 السعودية 14:00 الإمارات أحمد البلوشي beIN Sports AFC 2 كاواساكي فرونتال - جوهور دارول تاكزيم 13:00 السعودية 14:00 الإمارات أحمد عبده beIN Sports AFC 1 بانكوك جلاس باثوم يونايتد - أولسان هيونداي 13:00 السعودية 14:00 الإمارات عامر الخوذيري beIN Sports AFC شاندونج تايشان - كايا 15:00 السعودية 16:00 الإمارات جواد بدة beIN Sports AFC 3 العين - باختاكور 19:00 السعودية 20:00 الإمارات أحمد البلوشي beIN Sports AFC 2 الفيحاء - أهال 19:00 السعودية 20:00 الإمارات باسم الزير beIN Sports AFC 1 نافباخور - الهلال 19:00 السعودية 20:00 الإمارات عامر الخوذيري beIN Sports AFC نساجي مازاندران - مومباي سيتي 19:00 السعودية 20:00 الإمارات نوفل باشي beIN Sports AFC 3

دوري أبطال أوروبا - الجولة الخامسة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة لاتسيو - سلتيك 19:45 مصر، 20:45 السعودية محمد بركات beIN Sports HD 2 شاختار - أنتويرب 19:45 مصر، 20:45 السعودية أحمد عبده beIN Sports HD 3 فينورد - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية علي محمد علي beIN Sports HD 5 باريس سان جيرمان - نيوكاسل 22:00 مصر، 23:00 السعودية حسن العيدروس beIN Sports HD 1 ميلان - بوروسيا دورتموند 22:00 مصر، 23:00 السعودية حفيظ دراجي beIN Sports HD 4 مانشستر سيتي - لايبزيج 22:00 مصر، 23:00 السعودية جواد بدة beIN Sports HD 2 يونج بويز - ريد ستار 22:00 مصر، 23:00 السعودية محمد المبروكي beIN Sports HD 6 برشلونة - بورتو 22:00 مصر، 23:00 السعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 3

الدوري المصري - الجولة 7