جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

سنكون اليوم مع موعد مع القليل من المباريات ولكنها لن تخلو من المتعة الكروية، حيث نستعرض معكم أهم اللقاءات التي سنتابعها اليوم في الدوريات الكبرى كالدوري الإيطالي، بالإضافة إلى الدوريات السعودية والمصرية.

ونبدأ حديثنا في استعراض جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 بمباريات الجولة 23 من دوري يلو السعودي، حيث يلتقي الشعلة بالأخدود، في حين يتقابل الرياض والقادسية قبل مواجهة العربي ضد أحد.

وبينما يواجه يوفنتوس تورينو في الجولة 24 من الدوري الإيطالي، يحل روما ضيفاً على كريمونيزي في نفس الجولة من السيري آ، وفي الدوري المصري سنستكمل مباريات الجولة الـ20، والتي أبرزها بالطبع مواجهة الأهلي العائد من نتائج سيئة في دوري الأبطال، ضد الداخلية الذي يصارع للابتعاد عن مراكز الهبوط.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 "28-2-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ23

المباراة الموعد القناة الناقلة الشعلة - الأخدود 14:45 مصر، 15:45 السعودية السعودية الرياضية الرياض - القادسية 14:50 مصر، 15:50 السعودية السعودية الرياضية العربي - أحد 15:00 مصر، 16:00 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإيطالي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة كريمونيزي - روما 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App يوفنتوس - تورينو 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

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الدوري المصري – الجولة 20